M @LFW SS26: Wie digitale Inhalte die Mode verändern

NEW YORK und LONDON, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Das Fashion-Tech-Startup Portal:M wird auf der Londoner Modewoche am 20. und 21. September einen physisch-digitalen Ausstellungsraum präsentieren, in dem die 10-Jahres-Jubiläums-Kollektion der Marke JENN LEE für Frühjahr/Sommer 2026 gezeigt wird. Die Veranstaltung wird von der Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) sowie dem führenden Bekleidungshersteller Makalot unterstützt und zeigt die Zukunft der Mode: direkte Verbindungen zwischen Marken und Verbrauchern durch erzählerisch gestaltete digitale Inhalte.

„In diesem Jahr konzentrieren wir uns darauf, wie leistungsstarke digitale Inhalte eine tiefere Verbindung zu den Verbrauchern aufbauen können", so Dianne Chen, Marketing Managerin von Portal:M. „Mit unserem Fachwissen in der Fertigung wissen wir, wie man die Gedanken eines Designers zum Leben erweckt. Neben der Präsentation digitaler Inhalte wird die Veranstaltung zeigen, wie Portal:M virtuelle Tools zur Förderung der Markenbindung und -treue entwickelt. Und unsere Arbeit in virtuellen Welten fördert nachweislich Markenerfolg, Umsatz und Nachhaltigkeit in der realen Welt."

Portal:M's digitaler Ausstellungsraum:

Datum und Uhrzeit:

20. September, 12:00–18:00 Uhr (Anmeldung hier: https://bit.ly/LFWss260920_Cision)

Ort: Village Underground, 54 Holywell Lane, London EC2A 3PQ

Erlebnisse:

Geschichtenerzählen in einer neuen Dimension für eine intime, multisensorische Reise: digitalisierte 3D- und physische Versionen der Kollektion zum 10-jährigen Jubiläum von JENN LEE

Interaktive VR-Erlebnisse: Erkunden Sie fantasievolle virtuelle Umgebungen, die von Portal:M geschaffen wurden

Pop-up-Store mit exklusiven Veranstaltungsartikeln

10-jähriges Bestehen von JENN LEE: Eine Erkundung von Liebe und Schutz

Die Designerin Jenn Lee, die für ihre kühnen und ausdrucksstarken Designs bekannt ist, feiert mit der neuen SS26-Kollektion das 10-jährige Bestehen ihrer gleichnamigen Marke und setzt ihre Erkundung von „Liebe und Schutz" fort.

Seit einem Jahrzehnt nutzt die Marke JENN LEE Kleidung als Medium des Geschichtenerzählens und verleiht Emotionen Ausdruck, die oft unausgesprochen bleiben. Mit Designdetails wie der charakteristischen Zipper-Serie stellt die Marke den komplexen Prozess des „Öffnens und Schließens" von Beziehungen, Emotionen sowie Identität dar. Wie Frau Lee bemerkt: „Durch die Details von Reißverschlüssen, Metall und Patchwork öffnen wir langsam Beziehungen, Emotionen und Identität, um sie dann wieder zu verschließen."