Börsenstart USA - 04.09. - S&P 500 stark +0,21 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.313,86 PKT und steigt um +0,15 %.
Top-Werte: Amazon +3,66 %, Travelers Companies +1,43 %, Verizon Communications +1,30 %, Walmart +1,10 %, Procter & Gamble +0,99 %
Flop-Werte: Salesforce -3,28 %, Boeing -0,92 %, NVIDIA -0,12 %, Cisco Systems -0,12 %, Visa (A) -0,11 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.432,88 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Amazon +3,66 %, Automatic Data Processing +3,28 %, AppLovin Registered (A) +2,71 %, Regeneron Pharmaceuticals +2,43 %, Xcel Energy +2,38 %
Flop-Werte: Texas Instruments -5,19 %, Old Dominion Freight Line -3,66 %, NXP Semiconductors -2,55 %, Adobe -2,52 %, Atlassian Registered (A) -2,31 %
Der S&P 500 steht bei 6.459,64 PKT und gewinnt bisher +0,21 %.
Top-Werte: T. Rowe Price Group +5,96 %, Hewlett Packard Enterprise +5,14 %, Amazon +3,66 %, Automatic Data Processing +3,28 %, Entergy +2,68 %
Flop-Werte: Texas Instruments -5,19 %, ServiceNow -3,80 %, Molina Healthcare -3,68 %, Old Dominion Freight Line -3,66 %, Salesforce -3,28 %
