    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTexas Instruments AktievorwärtsNachrichten zu Texas Instruments

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Texas Instruments - Aktie bricht ein -5,19 % - 04.09.2025

    Am 04.09.2025 ist die Texas Instruments Aktie, bisher, um -5,19 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Texas Instruments Aktie.

    Besonders beachtet! - Texas Instruments - Aktie bricht ein -5,19 % - 04.09.2025
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Texas Instruments ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf analoge Chips und eingebettete Prozessoren, mit starker Marktstellung und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Intel und Qualcomm. TI zeichnet sich durch seine breite Produktpalette und Expertise im analogen Bereich aus.

    Texas Instruments Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Texas Instruments Aktie. Mit einer Performance von -5,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    21.547,11€
    Basispreis
    16,16
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.300,00€
    Basispreis
    16,14
    Ask
    × 14,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Texas Instruments in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,52 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Texas Instruments Aktie damit um -5,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Texas Instruments -9,21 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

    Texas Instruments Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,77 %
    1 Monat +6,78 %
    3 Monate +0,52 %
    1 Jahr -9,42 %

    Informationen zur Texas Instruments Aktie

    Es gibt 909 Mio. Texas Instruments Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,81 Mrd.EUR wert.

    Börsenstart USA - 04.09. - S&P 500 stark +0,21 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Texas Instruments Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Texas Instruments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Instruments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Texas Instruments

    -5,63 %
    -6,63 %
    +5,07 %
    -1,10 %
    -9,96 %
    -0,51 %
    +37,38 %
    +290,85 %
    +865,98 %
    ISIN:US8825081040WKN:852654



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Texas Instruments - Aktie bricht ein -5,19 % - 04.09.2025 Am 04.09.2025 ist die Texas Instruments Aktie, bisher, um -5,19 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Texas Instruments Aktie.