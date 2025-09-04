Texas Instruments - Aktie bricht ein -5,19 % - 04.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Texas Instruments Aktie. Mit einer Performance von -5,19 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Texas Instruments ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf analoge Chips und eingebettete Prozessoren, mit starker Marktstellung und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Intel und Qualcomm. TI zeichnet sich durch seine breite Produktpalette und Expertise im analogen Bereich aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Texas Instruments in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +0,52 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Texas Instruments Aktie damit um -5,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Texas Instruments -9,21 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,11 % geändert.

Texas Instruments Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,77 % 1 Monat +6,78 % 3 Monate +0,52 % 1 Jahr -9,42 %

Informationen zur Texas Instruments Aktie

Es gibt 909 Mio. Texas Instruments Aktien. Damit ist das Unternehmen 143,81 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Texas Instruments Aktie jetzt kaufen?

Ob die Texas Instruments Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Instruments Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.