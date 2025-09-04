    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Armani wollte im September wieder dabei sein

    Für Sie zusammengefasst
    • Armani konnte nicht an Schauen in Mailand und Paris teilnehmen.
    • Am 11. Juli bedankte er sich für die guten Wünsche.
    • Letztes Interview in der "Financial Times" veröffentlicht.

    MAILAND (dpa-AFX) - Aus Gesundheitsgründen hatte der verstorbene Modemacher Giorgio Armani im Juni und Juli erstmals nicht an den großen Schauen in Mailand und Paris teilnehmen können. An seinem 91. Geburtstag am 11. Juli bedankte sich der Italiener mit einer großen Zeitungsanzeige in mehreren italienischen Zeitungen für all die guten Wünsche und Nachrichten, die ihn deshalb erreichten.

    Zugleich kündigte er für September sein Comeback an. Er schloss damals mit den Worten: "Vielen Dank. Wir sehen uns im September."

    Dazu kam es jetzt aber nicht mehr. Am vergangenen Wochenende erschien in einer Beilage der "Financial Times" noch ein großes Porträt mit seinem möglicherweise letzten Interview. Grundlage dafür war ein Besuch in Armanis Villa in Saint-Tropez an der französischen Côte d'Azur. Darin sagte der Modemacher: "Das Einzige, was ich in meinem Leben bedauere, ist, dass ich zu viele Stunden bei der Arbeit und nicht genug Zeit mit Freunden und Familie verbracht habe."/cs/DP/jha






