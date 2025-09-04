Armani wollte im September wieder dabei sein

MAILAND (dpa-AFX) - Aus Gesundheitsgründen hatte der verstorbene Modemacher Giorgio Armani im Juni und Juli erstmals nicht an den großen Schauen in Mailand und Paris teilnehmen können. An seinem 91. Geburtstag am 11. Juli bedankte sich der Italiener mit einer großen Zeitungsanzeige in mehreren italienischen Zeitungen für all die guten Wünsche und Nachrichten, die ihn deshalb erreichten.

Zugleich kündigte er für September sein Comeback an. Er schloss damals mit den Worten: "Vielen Dank. Wir sehen uns im September."