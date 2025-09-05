Aon trennt sich von Vermögensgeschäft – was der Milliarden-Deal bedeutet

Das Geschäft rund um Vermögensverwaltung und Altersvorsorge war erst 2024 mit der 13-Milliarden-Dollar-Übernahme von NFP in den Konzern gekommen. Analysten sehen den Rückzug nun als konsequenten Schritt, da die Vermögensverwaltung nicht zum Kernprofil von Aon passt. CEO Greg Case betonte, dass die Transaktion das Engagement unterstreiche, gezielt in die Kernkompetenzen Risiko- und Humankapital zu investieren.

Der Versicherungsmakler Aon hat den Verkauf eines Großteils des Vermögensgeschäfts von NFP für 2,7 Milliarden US-Dollar an Madison Dearborn Partners vereinbart. Der Schritt markiert eine klare strategische Fokussierung: Aon will sich künftig stärker auf sein Kerngeschäft Versicherungsvermittlung und Risikoberatung konzentrieren.

Aus Investorensicht ist der Deal in mehrfacher Hinsicht interessant. Zum einen schafft der Verkauf frisches Kapital, das Aon für Investitionen in margenstarke Bereiche oder für Aktienrückkäufe einsetzen könnte. Zum anderen signalisiert der Schritt, dass Aon den Markttrends folgt: In Zeiten hoher Zinsen und restriktiver Finanzierungsbedingungen honorieren Investoren Unternehmen, die ihr Geschäft straffen und nicht strategische Einheiten abgeben.

Die Versicherungsmaklerei gilt zudem als relativ konjunkturunabhängig – ein Pluspunkt für die Stabilität der Einnahmen. Im Mittelstandsmarkt, auf den Aon nach wie vor setzt, bestehen weiterhin große Wachstumsmöglichkeiten. Hier werden spezialisierte Risiko- und Benefitlösungen gefragt sein, die kleine und mittlere Unternehmen nicht selbst abdecken können.

Für die Aon-Aktie könnte die Transaktion Rückenwind bringen. Der Markt interpretiert den Schritt als Signal für Kapitaldisziplin und strategische Klarheit. Mittel- bis langfristig hängt die Bewertung davon ab, wie erfolgreich Aon das freigesetzte Kapital in Wachstum und Aktionärsrendite übersetzen kann. Gelingt es, die Margen im Kerngeschäft weiter auszubauen, könnte die Aktie ihre Rolle als defensiver Qualitätswert im Finanzsektor festigen.

Der Abschluss des Verkaufs ist für das vierte Quartal 2025 geplant. Für AON selbst bedeutet dies mehr strategische Klarheit, da sich das Unternehmen konsequent auf sein Kerngeschäft der Versicherungsvermittlung und Risikoberatung fokussiert.

Zudem entsteht durch den Verkaufserlös zusätzlicher finanzieller Spielraum, den Aon entweder in Wachstum oder in aktionärsfreundliche Maßnahmen wie Rückkäufe investieren könnte. Außerdem ist eine stabilere Geschäftsentwicklung wahrscheinlich, da die Maklerei weniger konjunkturanfällig ist und langfristig verlässliche Erträge verspricht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion