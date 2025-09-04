Arizona Sonoran erwirbt zusätzliche Grundstücke, die für die Umsetzung des geplanten Cactus Projekts erforderlich sind

Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 2. September 2025 – Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/copper-market-update-and-why-arizona ... -) („ASCU” oder das „Unternehmen”), ein aufstrebender Kupferentwickler mit Sitz in den USA, hat 2.123 Acres Privatland erworben, das an das Cactus-Projekt (siehe ABBILDUNG 1) erworben, bestehend aus 2.043 Acres von einem Konsortium verbundener privater Landbesitzer (zusammenfassend als „Konsortiumsland” bezeichnet) und abgeschlossen am 29. August 2025, sowie einer zusätzlichen 80-Acres-Parzelle (die „80-Acres-Parzelle”), die am 27. Juni 2025 von einem einzelnen privaten Landbesitzer erworben wurde. Das Konsortiumsgrundstück zusammen mit dem 80-Hektar-Grundstück (zusammenfassend als „erworbene Grundstücke“ bezeichnet) sollen die zusätzliche Fläche bereitstellen, die zur Unterstützung des voraussichtlichen Entwicklungs- und Betriebsplans für das Cactus-Projekt erforderlich ist, einschließlich der Infrastruktur für die Solvent-Extraction/Electrowinning-Anlage („SX/EW“), der Laugungsplatten und der Abraumhalden (zusammenfassend als „Projektplan“ bezeichnet). Alle Dollarbeträge sind in US-Währung angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Highlights:

- Die erworbenen Grundstücke umfassen alle Oberflächenrechte und alle Mineralrechte, die sich im Besitz der Verkäufer befinden.

- Das konsolidierte Landpaket des Cactus-Projekts umfasst nun 7.843 Acres

und wird voraussichtlich den Flächenbedarf für den geplanten Projektplan decken.

Die erworbenen Grundstücke bieten operative Flexibilität, um die potenzielle Erschließung aller durch zukünftige Explorationen identifizierten zusätzlichen Mineralisierungen und/oder bestehender primärer Sulfidmineralisierungen im Cactus-Projekt zu unterstützen.

- Der durchschnittliche Kaufpreis beträgt ca. 49.200 US-Dollar ($) pro Acre.

~ 6 % des Gesamtkaufpreises werden bei Abschluss gezahlt, teilweise mit ASCU-Stammaktien.

Die Zahlung des Restbetrags wird über die nächsten vier Jahre unter günstigen Bedingungen im Rahmen von Verkäuferdarlehen (nachfolgend zusammenfassend als „ Verkäuferdarlehen ” bezeichnet) gestundet. ~ 16 % über die nächsten 3 Jahre, mit im Wesentlichen gleichen Beträgen in den Jahren 2026, 2027 und 2028, teilweise zahlbar in ASCU-Stammaktien Die restlichen ~ 78 % (zuzüglich aufgelaufener Zinsen) sind bis zum 29. August 2029 fällig . Uneingeschränkte Vorauszahlungsrechte ohne Strafzahlungen Durchschnittlicher Zinssatz von 6 % p. a., jährlich auflaufend und kapitalisiert, zahlbar bei Fälligkeit



- Projektfinanzierung, geplant bereits für das 4. Quartal 2026, mit der Absicht, die Konsortialkredite vor Fälligkeit vollständig vorzeitig zurückzuzahlen

Nachstehend finden Sie eine detaillierte Zusammenfassung der wichtigsten Transaktionsbedingungen für die erworbenen Grundstücke.

George Ogilvie, Präsident und CEO von ASCU: „Im Zuge der laufenden Vor-Machbarkeitsstudie wurde deutlich, dass zwar die erforderlichen Wasser- und Mineralrechte vorhanden waren, aber sobald die geschätzte Lebensdauer der Mine über 15 Jahre hinausging, zusätzliche Flächen für den späteren Tagebau benötigt würden. Wir haben dieses Potenzial vorausgesehen und im Rahmen der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung für 2024 den Erwerb von zusätzlichen privaten Grundstücken mit einer Fläche von etwa 2.000 Acres in Betracht gezogen. Mit dem Erwerb der Grundstücke, die an das Cactus-Projekt angrenzen und eine entsprechende Größe aufweisen, sind unserer Meinung nach nun alle Grundstücksanforderungen erfüllt, um den vorgesehenen Projektplan zu unterstützen, einschließlich eines bedeutenden Heap-Leach- und SX/EW-Kupferkathodenbetriebs. Der Erwerb dieses Landpakets stellt somit eine erhebliche Risikominderung für das Cactus-Projekt dar und bietet zusätzliche Grundstücke, um die Erschließung der primären Sulfidvorkommen und zukünftige Explorationsmöglichkeiten innerhalb der zuvor gehaltenen Projektgrundstücke voranzutreiben. Darüber hinaus bieten die günstige Struktur, die Kapitalkosten, die Vorauszahlungsrechte und andere wesentliche Bedingungen dieser Landkäufe dem Unternehmen und dem Cactus-Projekt einen finanziell tragbaren Weg für die verbleibenden Studien bis hin zur Projektfinanzierung und einer endgültigen Investitionsentscheidung, die bereits im vierten Quartal 2026 getroffen werden könnte. Mit dem Abschluss dieser Akquisitionen belaufen sich die durchschnittlichen Gesamtkosten pro Acre des privaten Grundstückspakets des Cactus-Projekts nun auf etwa 23.000 Dollar, was angesichts der Größe der zusammenhängenden privaten Grundstücke, die neben dem sich entwickelnden Industriegebiet Casa Grande erworben wurden und die die Lagerstätten Parks/Salyer und Cactus umfassen, recht günstig ist. Die rechtzeitige Nutzung der Gelegenheit zum Kauf eines zusammenhängenden 2.123 Acres großen Grundstückspakets von bekannten lokalen privaten Grundstückseigentümern ist eindeutig ein positiver Schritt für das Cactus-Projekt. Wir begrüßen die Konsortiumsverkäufer als neue unterstützende Aktionäre des Unternehmens und als wichtige Stakeholder des Cactus-Projekts.

GEKAUFTE GRUNDSTÜCKE

Konsortiumsgrundstücke

Am 29. August 2025 unterzeichnete Cactus 110 LLC, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ASCU („Cactus 110“), einen Immobilienkaufvertrag mit einem Konsortium verbundener privater Grundstückseigentümer (zusammenfassend als „Konsortiumsverkäufer“ bezeichnet), wonach Cactus 110 2.043 Acres erwarb (die „Konsortiumstransaktion“). Das Konsortiumsgrundstück umfasst 100 % der Oberflächenrechte an diesen Grundstücken sowie alle Mineralrechte, die von den Konsortiumsverkäufern gehalten werden und etwa 80 % der zugrunde liegenden Mineralrechte ausmachen. Der Kaufpreis für das Konsortiumsgrundstück betrug 50.000 Dollar pro Acres (der „Konsortiumskaufpreis“), wobei 5 Millionen Dollar bei Vertragsabschluss gezahlt wurden (2 Millionen Dollar in bar und 1.549.487 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 2,66 kanadischen Dollar pro Aktie, was einem Gegenwert von 3 Millionen Dollar entspricht) und der Restbetrag vorbehaltlich der geltenden Verkäuferdarlehen zu einem Zinssatz von sechs Prozent (6 %) p. a., die jährlich aufgelaufen und kapitalisiert und bei Fälligkeit im Jahr 2029 gemäß dem folgenden Zeitplan zahlbar sind, wobei Cactus 110 das Recht hat, diese Darlehen jederzeit ganz oder teilweise ohne Strafzahlungen vorzeitig zurückzuzahlen:

2026: 5 Millionen Dollar (bis zu 3 Millionen Dollar in ASCU-Stammaktien, nach alleinigem Ermessen von Cactus 110)

2027: 5 Millionen US-Dollar (bis zu 2 Millionen US-Dollar in ASCU-Stammaktien, nach alleinigem Ermessen von Cactus 110)

2028: 5 Millionen Dollar (bis zu 2 Millionen Dollar in ASCU-Stammaktien, nach alleinigem Ermessen von Cactus 110)

2029: vorbehaltlich etwaiger Vorauszahlungen, ~82 Millionen US-Dollar an aufgeschobenen Kaufpreis plus aufgelaufene, kapitalisierte Zinsen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Projektfinanzierung für das Cactus-Projekt bereits im vierten Quartal 2026 bereitstehen wird, wobei ein Teil davon zur vollständigen Vorauszahlung der Konsortialkredite vor deren Fälligkeit am 29. August 2029 verwendet werden könnte.

Die Anzahl der im Rahmen der Konsortialtransaktion jeweils ausgegebenen ASCU-Stammaktien, die nach alleinigem Ermessen von Cactus 110 anstelle von Bargeld ausgegeben werden, wird anhand des volumengewichteten Durchschnittskurses der ASCU-Stammaktien an der TSX in den fünf Tagen unmittelbar vor dem jeweiligen Fälligkeitstermin der Zahlung ermittelt, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen der TSX und anderer zuständiger Aufsichtsbehörden sowie einer gesetzlichen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. ASCU begrüßt die Konsortialverkäufer als neue Aktionäre des Unternehmens und wichtige Stakeholder des Cactus-Projekts.

Jedes der Konsortiums-Verkäuferdarlehen ist durch eine Treuhandurkunde über die jeweils verkauften Teile des Konsortiumsgrundstücks (und die darauf befindlichen Einbauten) sowie durch eine Treuhandurkunde über die 750 Acres große ARCUS-Grundstücksfläche in „~ “, die sich bereits im Besitz von Cactus 110 befindet, besichert. Darüber hinaus wird einer der Konsortialverkäufer eine zusätzliche Sicherheit für sein Verkäuferdarlehen gemäß einer geänderten Treuhandurkunde über 1.000 Acres halten, die Cactus 110 im Jahr 2022 (siehe ABBILDUNG 1) von diesem Konsortialverkäufer (der „Verkäufer 2022”) erworben wurden, die weiterhin einer endgültigen aufgeschobenen Kaufpreiszahlung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar unterliegen, die bis zum 10. Februar 2027 zinsfrei fällig ist (das „Immobilienkredit 2022”). Die Konsortialverkäuferdarlehen unterliegen einer gegenseitigen Verfallsklausel, und das Immobiliendarlehen 2022 unterliegt einer gegenseitigen Verfallsklausel mit dem Verkäuferdarlehen des Verkäufers 2022. Zahlungsausfälle im Rahmen der Konsortialverkäuferdarlehen unterliegen günstigen Nachbesserungsfristen von 30 Tagen für die Zahlungen 2026, 2027 und 2028 und von 90 Tagen für die letzte Zahlung, die 2029 fällig ist. Ein Zahlungsausfall bei der letzten Zahlung 2027 im Rahmen des Immobilienkredits 2022 unterliegt einer günstigen Nachbesserungsfrist von 60 Tagen.

Zusätzlich zum Kaufpreis des Konsortiums wurde einem Beauftragten der Konsortiumsverkäufer eine Gesamt-NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) in Höhe von 0,5 % auf das Konsortiumsgrundstück gewährt, deren Bedingungen mit anderen NSR-Lizenzgebühren für das Cactus-Projekt übereinstimmen. Cactus 110 hat ein Vorkaufsrecht bei jedem Verkauf, jeder Übertragung, Abtretung oder sonstigen Veräußerung der NSR durch den Beauftragten der Konsortiumsverkäufer, außer an ein verbundenes Unternehmen.

Bei jeder freiwilligen oder unfreiwilligen, direkten oder indirekten Übertragung oder Veräußerung von mehr als fünfzig Prozent (50 %) von Cactus 110 oder dem Cactus-Projekt vor vollständiger Begleichung der im Rahmen der Konsortialkredite fälligen und geschuldeten Beträge sind die Übernehmer/Käufer verpflichtet, schriftlich anzuerkennen und zu bestätigen, die Verbindlichkeit der weiterhin geltenden Bedingungen der Konsortialtransaktion und der Konsortialkredite.

Die Konsortialtransaktion und die damit verbundenen Verkäuferdarlehen unterliegen ansonsten generell den üblichen Bedingungen für Immobilientransaktionen in Arizona.

80 Acre-Grundstück

Am 27. Juni 2025 schloss Cactus 110 den Kauf des 80-Morgen-Grundstücks, einschließlich 100 % der Oberflächen- und darunter liegenden Mineralrechte, gemäß einem Immobilienkaufvertrag mit einem privaten Grundstückseigentümer (dem „80-Acre-Verkäufer”) ab, der am 29. April 2025 datiert und in Kraft getreten ist (der „80-Acre-Kauf”). Der Kaufpreis für das 80-Morgen-Grundstück betrug 30.000 USD pro Morgen, wobei 1,2 Millionen USD bei Vertragsabschluss in bar gezahlt wurden und die restlichen 1,2 Millionen USD in Form eines zinslosen Verkäuferdarlehens gestundet wurden, das am 27. Juni 2026 vollständig in bar zurückzuzahlen ist 2026 vollständig in bar zu zahlen sind, wobei Cactus 110 das Recht hat, dieses Darlehen jederzeit ganz oder teilweise ohne Strafzahlung vorzeitig zurückzuzahlen. Das 80-Acres-Verkäuferdarlehen ist durch eine Treuhandurkunde über das 80-Acres-Grundstück (siehe ABBILDUNG 1) gesichert, wonach Cactus 110 bis zu 90 Tage Zeit hat, um Zahlungs- oder andere Ausfälle im Rahmen des Verkäuferdarlehens zu beheben. Der Kauf der 80-Morgen-Fläche und das damit verbundene Verkäuferdarlehen unterliegen ansonsten den üblichen Bedingungen für Immobilientransaktionen in Arizona.

Weder die TSX noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

Über Arizona Sonoran Copper Company (www.arizonasonoran.com | www.cactusmine.com)

ASCU ist ein Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen, das zu 100 % am Brownfield-Projekt Cactus beteiligt ist. Das Projekt befindet sich auf privatem Grund und Boden und umfasst eine großflächige Porphyr-Kupfer-Ressource . Eine kürzlich durchgeführte PEA für 2024 schlägt eine generationenübergreifende Kupfer-Tagebaumine mit soliden wirtschaftlichen Erträgen vor. Cactus ist ein Kupferentwickler mit geringem Risiko, der von einem staatlich geführten Genehmigungsverfahren, einer vorhandenen Infrastruktur, Autobahnen und Eisenbahnlinien in unmittelbarer Nähe sowie einer genehmigten Wasserversorgung vor Ort profitiert. Das Ziel des Unternehmens ist es, Cactus zu entwickeln und ein mittelständischer Kupferproduzent mit niedrigen Betriebskosten zu werden, der robuste Renditen erzielen und einen langfristig nachhaltigen und verantwortungsvollen Betrieb für die Gemeinde, Investoren und alle Interessengruppen gewährleisten kann. Das Unternehmen wird von einem Führungsteam und einem Vorstand geleitet, die über langjährige Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung von Projekten in Nordamerika verfügen und über umfassende Kenntnisse der globalen Kapitalmärkte verfügen.

