Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Siemens Energy
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 1
Performance 1M: -10,63 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 2
Performance 1M: -7,03 %
Heidelberg Materials
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 3
Performance 1M: +1,88 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 4
Performance 1M: +5,70 %
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 5
Performance 1M: +0,35 %
RWE
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 6
Performance 1M: -3,30 %
Porsche AG
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 7
Performance 1M: +3,72 %
Zalando
Tagesperformance: +2,37 %
Platz 8
Performance 1M: -2,64 %
Commerzbank
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 9
Performance 1M: +1,63 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 10
Performance 1M: -4,92 %
