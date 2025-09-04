Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 04.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +8,75 %
Platz 1
Performance 1M: -10,13 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,80 %
Platz 2
Performance 1M: -7,03 %
Nordex
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 3
Performance 1M: -1,40 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 4
Performance 1M: +5,70 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,75 %
Platz 5
Performance 1M: +3,91 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 6
Performance 1M: -9,82 %
Nagarro
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 7
Performance 1M: -3,90 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 8
Performance 1M: -1,86 %
Evotec
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 9
Performance 1M: -16,39 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 10
Performance 1M: -10,74 %
Formycon
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 11
Performance 1M: -12,95 %
