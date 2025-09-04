Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Sanofi
Tagesperformance: -8,40 %
Platz 1
Performance 1M: -2,39 %
Nokia
Tagesperformance: +4,40 %
Platz 2
Performance 1M: +9,39 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 3
Performance 1M: +9,68 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 4
Performance 1M: -7,03 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 5
Performance 1M: -20,00 %
Pernod Ricard
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 6
Performance 1M: +10,81 %
Münchener Rück
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 7
Performance 1M: -4,92 %
ASML Holding
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 8
Performance 1M: +6,41 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 9
Performance 1M: -2,25 %
