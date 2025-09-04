    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Besonders beachtet!

    Amazon - Aktie schießt in die Höhe - 04.09.2025

    Am 04.09.2025 ist die Amazon Aktie, bisher, um +3,53 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Amazon Aktie.

    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Amazon ist ein führendes Technologieunternehmen, das E-Commerce, Cloud-Dienste und digitale Medien anbietet. Es dominiert den Online-Handel und den Cloud-Markt mit AWS. Hauptkonkurrenten sind Alibaba, Microsoft, Google und Walmart. Einzigartig sind das breite Produktangebot, die Innovationskraft und die schnelle Lieferung.

    Amazon Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Die Amazon Aktie konnte bisher um +3,53 % auf 200,70 zulegen. Das sind +6,84  mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Amazon einen Gewinn von +9,71 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,93 % verloren.

    Amazon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,98 %
    1 Monat +6,27 %
    3 Monate +9,71 %
    1 Jahr +25,76 %

    Informationen zur Amazon Aktie

    Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,14 Bil. wert.

    Börsenstart USA - 04.09. - S&P 500 stark +0,21 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Amazon investiert Milliarden in Neuseeland – Tupperware startet neu in Europa!


    **Zusammenfassung: Amazon investiert in Neuseeland und Tupperware startet in Europa neu** Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Sparte des US-amerikanischen Technologiekonzerns Amazon, hat kürzlich eine neue Infrastruktur-Region in Neuseeland …

    Amazon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amazon

    +3,16 %
    +0,98 %
    +6,27 %
    +9,71 %
    +25,76 %
    +54,03 %
    +42,16 %
    +782,17 %
    +289.726,09 %
    ISIN:US0231351067WKN:906866



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
