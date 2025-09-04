    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInflaRx AktievorwärtsNachrichten zu InflaRx

    Besonders beachtet!

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    InflaRx Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 04.09.2025

    Am 04.09.2025 ist die InflaRx Aktie, bisher, um -8,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der InflaRx Aktie.

    Besonders beachtet! - InflaRx Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 04.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    InflaRx entwickelt innovative Therapien gegen Entzündungskrankheiten, mit IFX-1 als Hauptprodukt. Es konkurriert mit Firmen wie Alexion und Novartis, wobei es sich durch spezialisierte Ansätze zur Komplementhemmung auszeichnet.

    InflaRx Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Die InflaRx Aktie notiert aktuell bei 1,3510 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,16 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1200  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die InflaRx-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +80,98 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die InflaRx Aktie damit um +61,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +85,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -41,82 % verloren.

    InflaRx Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +61,19 %
    1 Monat +85,63 %
    3 Monate +80,98 %
    1 Jahr -1,88 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur InflaRx Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der InflaRx Aktie, die gefallen ist. Investoren scheinen auf die bevorstehenden Phase-2a-Daten zu INF904 zu warten, die als potenzieller Katalysator für eine positive Kursentwicklung angesehen werden. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Kapitalerhöhung, die den Kurs belasten könnte. Das Interesse an Partnerschaften mit Big Pharma wird ebenfalls als positiver Aspekt für die Bewertung der Aktie betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber InflaRx eingestellt.

    Zur InflaRx Diskussion

    Informationen zur InflaRx Aktie

    Es gibt 59 Mio. InflaRx Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,18 Mio. wert.

    DAX, American Eagle Outfitters & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    InflaRx Aktie jetzt kaufen?


    Ob die InflaRx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur InflaRx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    InflaRx

    -5,44 %
    +61,19 %
    +85,63 %
    +80,98 %
    -1,88 %
    -40,77 %
    -57,71 %
    -89,09 %
    ISIN:NL0012661870WKN:A2H7A5



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! InflaRx Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 04.09.2025 Am 04.09.2025 ist die InflaRx Aktie, bisher, um -8,16 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der InflaRx Aktie.