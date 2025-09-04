InflaRx Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 04.09.2025

Die InflaRx Aktie notiert aktuell bei 1,3510€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -8,16 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1200 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

InflaRx entwickelt innovative Therapien gegen Entzündungskrankheiten, mit IFX-1 als Hauptprodukt. Es konkurriert mit Firmen wie Alexion und Novartis, wobei es sich durch spezialisierte Ansätze zur Komplementhemmung auszeichnet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die InflaRx-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +80,98 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die InflaRx Aktie damit um +61,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +85,63 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -41,82 % verloren.

InflaRx Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +61,19 % 1 Monat +85,63 % 3 Monate +80,98 % 1 Jahr -1,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur InflaRx Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der InflaRx Aktie, die gefallen ist. Investoren scheinen auf die bevorstehenden Phase-2a-Daten zu INF904 zu warten, die als potenzieller Katalysator für eine positive Kursentwicklung angesehen werden. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich einer möglichen Kapitalerhöhung, die den Kurs belasten könnte. Das Interesse an Partnerschaften mit Big Pharma wird ebenfalls als positiver Aspekt für die Bewertung der Aktie betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber InflaRx eingestellt.

Informationen zur InflaRx Aktie

Es gibt 59 Mio. InflaRx Aktien. Damit ist das Unternehmen 80,18 Mio. wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

InflaRx Aktie jetzt kaufen?

Ob die InflaRx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur InflaRx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.