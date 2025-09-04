    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Four 20 Pharma präsentiert exklusiv in Deutschland den Que Medical Inhalation Device von Curaleaf (FOTO)

    Paderborn (ots) - Die Four 20 Pharma GmbH (Four 20 Pharma), einer der führenden
    Hersteller von Medizinalcannabis in Deutschland und seit mehreren Jahren
    Aussteller auf der expopharm, präsentiert in diesem Jahr auf Europas größter
    Fachmesse für den Apothekenmarkt vom 16. bis 18. September in Düsseldorf in
    Halle 1 am Stand F71 eine Weltneuheit: den Que Medical Inhalation Device (QMID)
    von Curaleaf, den ersten medizinisch zertifizierten Liquid-Inhalator. Four 20
    Pharma vertreibt den QMID von Curaleaf exklusiv auf dem deutschen Markt direkt
    nach dessen Premiere auf der expopharm 2025.

    Bei dem Que Medical Inhalation Device handelt es sich um den ersten
    CE-zertifizierten Flüssigkeitsinhalator für Medikamente auf Cannabisbasis in der
    Europäischen Union - als EU-Klasse-IIa-Produkt gemäß der
    EU-Medizinprodukteverordnung (EU 2017/745). Es gibt bei jedem Zug eine präzise,
    standardisierte, zeitgesteuerte Dosierung ab, sodass die Medikamentenzufuhr
    konstant bleibt. Diese Dosis kann exakt quantifiziert werden, wodurch Ärztinnen
    und Ärzte jeder Patientin und jedem Patienten das Medikament individuell
    angepasst verschreiben können.

    Juan Martinez, International CEO von Curealeaf, sagt: "Die Einführung dieses
    zertifizierten Curaleaf-Geräts markiert die nächste Phase der Innovation und
    positioniert Curaleaf an der Spitze einer differenzierten, pharmazeutischen
    Plattform für die Verabreichung, die der wachsenden globalen Nachfrage nach
    präzisen Cannabis-Therapien gerecht wird. Sie ist Teil unserer übergeordneten
    Mission, medizinisches Cannabis zugänglicher, verlässlicher und stärker in die
    etablierten Gesundheitssysteme zu integrieren."

    Torsten Greif und Thomas Schatton, CEOs von Four 20 Pharma, ergänzen: "Durch den
    QMID ist es möglich, flüssiges Cannabis zuverlässig und kontrolliert zu
    inhalieren. Wir sind stolz darauf, dieses zertifizierte Gerät exklusiv in
    Deutschland vertreiben zu dürfen."

    Curaleafs QMID wurde in Zusammenarbeit mit Jupiter Research LLC, einer
    Tochtergesellschaft von TILT Holdings, entwickelt. Das Gerät basiert auf der
    Technologie von Jupiter und ist wiederaufladbar mit einem USB-C-Kabel. Es hat
    nach dem ersten Gebrauch eine Lebensdauer von sechs Monaten. Der QMID
    funktioniert auf Kartuschen-Basis mit 1-ml- und 0,5-ml-Kartuschen, die
    magnetisch mit dem Akkugerät verbunden werden. Die 0,5-ml-Kartusche ermöglicht
    bis zu 120 Inhalationen. Das Gerät wird beim Einatmen aktiviert, ohne Tasten
    oder Menüs.

    Als Medizinprodukt unterliegt es strengen regulatorischen und qualitativen
    Standards, die weit über die hinausgehen, die üblicherweise für
