Neuheit auf der expopharm 2025
Four 20 Pharma präsentiert exklusiv in Deutschland den Que Medical Inhalation Device von Curaleaf (FOTO)
Paderborn (ots) - Die Four 20 Pharma GmbH (Four 20 Pharma), einer der führenden
Hersteller von Medizinalcannabis in Deutschland und seit mehreren Jahren
Aussteller auf der expopharm, präsentiert in diesem Jahr auf Europas größter
Fachmesse für den Apothekenmarkt vom 16. bis 18. September in Düsseldorf in
Halle 1 am Stand F71 eine Weltneuheit: den Que Medical Inhalation Device (QMID)
von Curaleaf, den ersten medizinisch zertifizierten Liquid-Inhalator. Four 20
Pharma vertreibt den QMID von Curaleaf exklusiv auf dem deutschen Markt direkt
nach dessen Premiere auf der expopharm 2025.
Bei dem Que Medical Inhalation Device handelt es sich um den ersten
CE-zertifizierten Flüssigkeitsinhalator für Medikamente auf Cannabisbasis in der
Europäischen Union - als EU-Klasse-IIa-Produkt gemäß der
EU-Medizinprodukteverordnung (EU 2017/745). Es gibt bei jedem Zug eine präzise,
standardisierte, zeitgesteuerte Dosierung ab, sodass die Medikamentenzufuhr
konstant bleibt. Diese Dosis kann exakt quantifiziert werden, wodurch Ärztinnen
und Ärzte jeder Patientin und jedem Patienten das Medikament individuell
angepasst verschreiben können.
Hersteller von Medizinalcannabis in Deutschland und seit mehreren Jahren
Aussteller auf der expopharm, präsentiert in diesem Jahr auf Europas größter
Fachmesse für den Apothekenmarkt vom 16. bis 18. September in Düsseldorf in
Halle 1 am Stand F71 eine Weltneuheit: den Que Medical Inhalation Device (QMID)
von Curaleaf, den ersten medizinisch zertifizierten Liquid-Inhalator. Four 20
Pharma vertreibt den QMID von Curaleaf exklusiv auf dem deutschen Markt direkt
nach dessen Premiere auf der expopharm 2025.
Bei dem Que Medical Inhalation Device handelt es sich um den ersten
CE-zertifizierten Flüssigkeitsinhalator für Medikamente auf Cannabisbasis in der
Europäischen Union - als EU-Klasse-IIa-Produkt gemäß der
EU-Medizinprodukteverordnung (EU 2017/745). Es gibt bei jedem Zug eine präzise,
standardisierte, zeitgesteuerte Dosierung ab, sodass die Medikamentenzufuhr
konstant bleibt. Diese Dosis kann exakt quantifiziert werden, wodurch Ärztinnen
und Ärzte jeder Patientin und jedem Patienten das Medikament individuell
angepasst verschreiben können.
Juan Martinez, International CEO von Curealeaf, sagt: "Die Einführung dieses
zertifizierten Curaleaf-Geräts markiert die nächste Phase der Innovation und
positioniert Curaleaf an der Spitze einer differenzierten, pharmazeutischen
Plattform für die Verabreichung, die der wachsenden globalen Nachfrage nach
präzisen Cannabis-Therapien gerecht wird. Sie ist Teil unserer übergeordneten
Mission, medizinisches Cannabis zugänglicher, verlässlicher und stärker in die
etablierten Gesundheitssysteme zu integrieren."
Torsten Greif und Thomas Schatton, CEOs von Four 20 Pharma, ergänzen: "Durch den
QMID ist es möglich, flüssiges Cannabis zuverlässig und kontrolliert zu
inhalieren. Wir sind stolz darauf, dieses zertifizierte Gerät exklusiv in
Deutschland vertreiben zu dürfen."
Curaleafs QMID wurde in Zusammenarbeit mit Jupiter Research LLC, einer
Tochtergesellschaft von TILT Holdings, entwickelt. Das Gerät basiert auf der
Technologie von Jupiter und ist wiederaufladbar mit einem USB-C-Kabel. Es hat
nach dem ersten Gebrauch eine Lebensdauer von sechs Monaten. Der QMID
funktioniert auf Kartuschen-Basis mit 1-ml- und 0,5-ml-Kartuschen, die
magnetisch mit dem Akkugerät verbunden werden. Die 0,5-ml-Kartusche ermöglicht
bis zu 120 Inhalationen. Das Gerät wird beim Einatmen aktiviert, ohne Tasten
oder Menüs.
Als Medizinprodukt unterliegt es strengen regulatorischen und qualitativen
Standards, die weit über die hinausgehen, die üblicherweise für
zertifizierten Curaleaf-Geräts markiert die nächste Phase der Innovation und
positioniert Curaleaf an der Spitze einer differenzierten, pharmazeutischen
Plattform für die Verabreichung, die der wachsenden globalen Nachfrage nach
präzisen Cannabis-Therapien gerecht wird. Sie ist Teil unserer übergeordneten
Mission, medizinisches Cannabis zugänglicher, verlässlicher und stärker in die
etablierten Gesundheitssysteme zu integrieren."
Torsten Greif und Thomas Schatton, CEOs von Four 20 Pharma, ergänzen: "Durch den
QMID ist es möglich, flüssiges Cannabis zuverlässig und kontrolliert zu
inhalieren. Wir sind stolz darauf, dieses zertifizierte Gerät exklusiv in
Deutschland vertreiben zu dürfen."
Curaleafs QMID wurde in Zusammenarbeit mit Jupiter Research LLC, einer
Tochtergesellschaft von TILT Holdings, entwickelt. Das Gerät basiert auf der
Technologie von Jupiter und ist wiederaufladbar mit einem USB-C-Kabel. Es hat
nach dem ersten Gebrauch eine Lebensdauer von sechs Monaten. Der QMID
funktioniert auf Kartuschen-Basis mit 1-ml- und 0,5-ml-Kartuschen, die
magnetisch mit dem Akkugerät verbunden werden. Die 0,5-ml-Kartusche ermöglicht
bis zu 120 Inhalationen. Das Gerät wird beim Einatmen aktiviert, ohne Tasten
oder Menüs.
Als Medizinprodukt unterliegt es strengen regulatorischen und qualitativen
Standards, die weit über die hinausgehen, die üblicherweise für
Autor folgen