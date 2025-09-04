Four 20 Pharma präsentiert exklusiv in Deutschland den Que Medical Inhalation Device von Curaleaf (FOTO)

Paderborn (ots) - Die Four 20 Pharma GmbH (Four 20 Pharma), einer der führenden

Hersteller von Medizinalcannabis in Deutschland und seit mehreren Jahren

Aussteller auf der expopharm, präsentiert in diesem Jahr auf Europas größter

Fachmesse für den Apothekenmarkt vom 16. bis 18. September in Düsseldorf in

Halle 1 am Stand F71 eine Weltneuheit: den Que Medical Inhalation Device (QMID)

von Curaleaf, den ersten medizinisch zertifizierten Liquid-Inhalator. Four 20

Pharma vertreibt den QMID von Curaleaf exklusiv auf dem deutschen Markt direkt

nach dessen Premiere auf der expopharm 2025.



Bei dem Que Medical Inhalation Device handelt es sich um den ersten

CE-zertifizierten Flüssigkeitsinhalator für Medikamente auf Cannabisbasis in der

Europäischen Union - als EU-Klasse-IIa-Produkt gemäß der

EU-Medizinprodukteverordnung (EU 2017/745). Es gibt bei jedem Zug eine präzise,

standardisierte, zeitgesteuerte Dosierung ab, sodass die Medikamentenzufuhr

konstant bleibt. Diese Dosis kann exakt quantifiziert werden, wodurch Ärztinnen

und Ärzte jeder Patientin und jedem Patienten das Medikament individuell

angepasst verschreiben können.







zertifizierten Curaleaf-Geräts markiert die nächste Phase der Innovation und

positioniert Curaleaf an der Spitze einer differenzierten, pharmazeutischen

Plattform für die Verabreichung, die der wachsenden globalen Nachfrage nach

präzisen Cannabis-Therapien gerecht wird. Sie ist Teil unserer übergeordneten

Mission, medizinisches Cannabis zugänglicher, verlässlicher und stärker in die

etablierten Gesundheitssysteme zu integrieren."



Torsten Greif und Thomas Schatton, CEOs von Four 20 Pharma, ergänzen: "Durch den

QMID ist es möglich, flüssiges Cannabis zuverlässig und kontrolliert zu

inhalieren. Wir sind stolz darauf, dieses zertifizierte Gerät exklusiv in

Deutschland vertreiben zu dürfen."



Curaleafs QMID wurde in Zusammenarbeit mit Jupiter Research LLC, einer

Tochtergesellschaft von TILT Holdings, entwickelt. Das Gerät basiert auf der

Technologie von Jupiter und ist wiederaufladbar mit einem USB-C-Kabel. Es hat

nach dem ersten Gebrauch eine Lebensdauer von sechs Monaten. Der QMID

funktioniert auf Kartuschen-Basis mit 1-ml- und 0,5-ml-Kartuschen, die

magnetisch mit dem Akkugerät verbunden werden. Die 0,5-ml-Kartusche ermöglicht

bis zu 120 Inhalationen. Das Gerät wird beim Einatmen aktiviert, ohne Tasten

oder Menüs.



Als Medizinprodukt unterliegt es strengen regulatorischen und qualitativen

Standards, die weit über die hinausgehen, die üblicherweise für Seite 1 von 2 Seite 2 ►





