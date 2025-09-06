Vom Märchen bis zur bitteren Realität: Die Achterbahn der Disney-Aktie

Es war einmal im Jahre 1940, da nahm die Geschichte der Disney-Aktie ihren Anfang. Zunächst wurde das Papier noch im Verborgenen, abseits der großen Märkte, gehandelt. Doch wie in jedem guten Märchen kam der Tag des großen Auftritts. Im Jahre 1957 zog Disney an die ehrwürdige New Yorker Börse. Dort eröffnete die Reise mit einem ersten Kurs von 13,88 US-Dollar je Aktie. Angetrieben von der Magie der Animationsfilme begann ein Wachstum, das die kommenden Jahrzehnte prägen sollte. Wie ein Abenteuer, das gerade erst seinen Zauber entfaltet.

"Hakuna Matata!" 1994 veröffentlichte Disney den Kassenschlager "Der König der Löwen" und kurbelte damit die Umsätze kräftig an. Zwei Jahre später übernahm der Konzern das Medienunternehmen Capital Cities/ABC. Dieser Milliardenkauf zeigte seine Wirkung allerdings erst nach einiger Zeit.

Mit dem Kauf von Pixar im Jahr 2006 setzte Disney auf Innovation. Konzernchef Bob Iger sprach von "der besten Akquisition" in der Geschichte des Unternehmens. Blockbuster wie "Toy Story" ließen die Aktie in diesem Jahr um über 43 Prozent steigen.

2009 folgte der Erwerb von Lucasfilm, 2012 kam Marvel Entertainment hinzu. Beide Übernahmen gaben dem Kurs weiteren Schwung. Zwischen 2009 und 2015 legte die Aktie deutlich zu.

Vom Streaming-Traum zum Pandemie-Schock

2019 startete Disney den Streaming-Dienst Disney+ und positionierte sich damit als direkter Rivale von Netflix. Doch kaum ein Jahr später traf die Corona-Pandemie den Konzern hart. Vor allem die Schließung der Themenparks belastete die Einnahmen. Am 20. April 2020 verlor die Aktie innerhalb eines Tages ganze 28 Prozent ihres Werts.

Kurzzeitig erreichte die Disney-Aktie 2021 ein Rekordhoch von etwas über 200 US-Dollar, brach jedoch schnell wieder ein. Das nächste Jahr wurde für Anleger zur Belastungsprobe. Der Konzern verlor rund 43 Prozent an Wert. Beobachter nannten es das "schlechteste Jahr seit 1974". Neben schwachen Geschäftszahlen sorgten politische Kontroversen und Unsicherheit im Management für zusätzlichen Druck auf den Kurs.

Im dritten Quartal 2023 erlitt das Unternehmen einen weiteren Rückschlag: Ein Verlust von 460 Millionen US-Dollar ließ den Aktienkurs auf knapp 80 US-Dollar fallen. Auf diesem Niveau wurde die Aktie zuletzt im Jahr 2014 gehandelt – damals allerdings mit klarer Aufwärtsdynamik.

Ein neues Kapitel: Streaming-Gewinn und magische Kinohits

Disney schrieb mit seinem Streamingdienst Disney+ im Jahr 2024 erstmals schwarze Zahlen. Im vierten Quartal erzielte die Plattform einen operativen Gewinn von 253 Millionen US-Dollar. Das werbefinanzierte Modell erwies sich hier als Wachstumstreiber: Rund 37 Prozent der US-Abonnenten nutzten das Abomodell mit Werbung. Das ist nicht nur kostengünstig für die Kunden, es generiert auch höhere Margen für Disney.

Auch das Filmgeschäft erholte sich deutlich von den pandemiebedingten Rückschlägen. An den Kinokassen nahm Disney im Jahr 2024 rund vier Milliarden US-Dollar ein. Publikumserfolge wie "Inside Out 2" und "Deadpool & Wolverine" lockten weltweit Millionen Zuschauer in die Kinos und überzeugten gleichzeitig Kritiker.

Dividende kehrte zurück

Nachdem Disney sich hier jahrelang zurückgehalten hat, führte das Unternehmen im Jahr 2024 wieder eine Dividende ein. Insgesamt schüttete der Konzern 0,75 US-Dollar je Aktie aus. Dies entsprach einer Rendite von 0,65 Prozent und lag damit spürbar über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Denn der lag laut Unternehmensangaben bei 0,26 Prozent.

Disney meldet steigende Gewinne, muss aber Millionenstrafe zahlen

Am 6. August 2025 präsentierte Disney die Bilanz zum 30. Juni: Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,92 US-Dollar, nach 1,43 US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 2,3 Prozent auf 23,58 Milliarden US-Dollar. Die Finanzergebnisse für das nächste Quartal sollen am 5. November veröffentlicht werden.

Zuletzt sorgte Disney Anfang September wieder für Schlagzeilen: Das Unternehmen wird zehn Millionen US-Dollar zahlen, um Vorwürfe der Federal Trade Commission zu begleichen, wonach Kinder-Daten für zielgerichtete Werbung unrechtmäßig gesammelt worden seien.

Märchenhafte Parks und der Ausblick in die Zukunft

2025 zeigt sich das Segment "Parks and Experiences" wieder widerstandsfähig. Disney World verzeichnet positive Buchungstrends und das Unternehmen prognostiziert für 2026 und 2027 ein operatives Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Besonders die Disney Cruise Line überzeugt: Analysten erwarten, dass sich der Umsatz von 2024 bis 2026 nahezu verdoppeln könnte, angetrieben durch zwei neue Kreuzfahrtschiffe. Wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird und ob Disney zu alten Kursen zurückfinden kann, bleibt abzuwarten.

