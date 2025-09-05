Adobe will mit neuen Initiativen aus der Krise – das ist jetzt geplant!

Am 11. September folgt die Bewährungsprobe: Dann legt Adobe die Q3-Zahlen (GJ 2025) vor. Obwohl das Unternehmen im letzten berichteten Quartal mit 5,87 Milliarden US-Dollar Umsatz und 5,06 US-Dollar Gewinn je Aktie (+10,6 % YoY) solide ablieferte, dominiert Skepsis.

Der Software-Gigant steckt nach fast 40 Prozent Jahresminus tief in der Vertrauenskrise. Der Kurs rutschte diese Woche weitere 3,4 Prozent ab und notiert klar unter dem 200-Tage-Durchschnitt – ein klassisches Bärenmarkt-Signal. Von den Höchstständen bei 587,75 US-Dollar ist Adobe weit entfernt, die Marktkapitalisierung schrumpfte auf rund 151 Milliarden US-Dollar.

Das zeigen gegenläufige Bewegungen institutioneller Investoren: GW Henssler & Associates kappte die Position um 40,8 Prozent (−9.683 Aktien), Quarry LP stieg mit 1.196 Papieren ein. Auch die Analysten sind gespalten – die Spanne der Kursziele von 310 bis 500 US-Dollar illustriert die Verunsicherung.

Operativ setzt Adobe ein Zeichen: Premiere Pro kommt aufs iPhone von Apple (Vorbestellung ab sofort, geplanter Start Ende September), iPad folgt, Android später. Die App ist in der Basis kostenlos und werbefrei, unterstützt eine mehrspurige Timeline sowie 4K-HDR und exportiert für TikTok, YouTube Shorts und Instagram.

Projekte lassen sich via Frame.io nahtlos auf dem Desktop fortsetzen. Entscheidend fürs Geschäftsmodell: KI-Funktionen wie Firefly-Content, "Enhance Speech" oder Auto-Untertitel werden über kostenpflichtige Credits monetarisiert. Damit erweitert Adobe seinen "land-and-expand"-Trichter Richtung Mobile, erhöht die Verweildauer im Ökosystem und schafft einen wiederkehrenden Micro-Payment-Hebel zusätzlich zu Creative-Cloud-Abos.

Kurzfristig steht und fällt die Kursrichtung mit dem 11. September: Positiv wären ein robuster Umsatztrend, stabile bis angehobene Jahresguidance und sichtbare KI-Monetarisierung. Die Mobile-Offensive wirkt dabei als Katalysator, weil sie neue Nutzerkohorten günstig anspricht und die Abhängigkeit von PC-Zyklen reduziert. Risiken bleiben: anhaltender Bewertungsdruck in Tech, schwächeres Kreativ-Werbeumfeld und ein Chartbild im Abwärtstrend.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,20 % und einem Kurs von 344,3EUR auf Nasdaq (05. September 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.



