Mogotes Metals gibt Update zur Optionsvereinbarung

4. September 2025 – Toronto, Ontario – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) (- https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-ceo-insight-on-trench ... -) („Mogotes“ oder das „Unternehmen“) möchte ein Update geben und eine klarstellende Offenlegung zu seiner Optionsvereinbarung (die „Optionsvereinbarung“) vom 29. Juli 2025 (das „Datum des Inkrafttretens“) die man mit Ingenieria e Inversiones Cerro Dorado Limitada (der „Optionsgeber“) und Mogotes Metals Chile SPA („Mogotes Chile“) geschlossen hat, gemäß der dem Unternehmen eine Option (die „Option“) zum Erwerb von 100 % bestimmter Bergbaukonzessionen mit der Bezeichnung „La Perla Uno a Diez“ in der Gemeinde Tierra Amarilla, Provinz Copiapó, Region Atacama (das „Grundstück“) gewährt wurde.

Um die Option auszuüben, muss das Unternehmen folgende Zahlungen leisten:

(1) Barzahlungen in Höhe von insgesamt 200.000 US-Dollar, zahlbar an den Optionsgeber über einen Zeitraum von vier (4) Jahren;

(2) Ausgabe von insgesamt 411.764 Stammaktien (jeweils eine „Stammaktie“) am Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 $ pro Stammaktie bis spätestens 25. Juli 2025;

(3) Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien an den Optionsgeber im Wert von 70.000 US-Dollar am oder vor dem 29. Juli 2026;

(4) Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien an den Optionsgeber im Wert von 70.000 US-Dollar bis spätestens 29. Juli 2027;

(5) Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien an den Optionsgeber im Wert von 70.000 US-Dollar bis spätestens 29. Juli 2028; und

(6) Ausgabe einer Anzahl von Stammaktien an den Optionsgeber im Wert von 70.000 US-Dollar bis spätestens 29. Juli 2029.

Zur Ermittlung der Gesamtzahl der gemäß der Optionsvereinbarung auszugebenden Stammaktien verwendet das Unternehmen den Wechselkurs der Bank of Canada für den Tag unmittelbar vor der Ausgabe der Stammaktien, wobei der höhere der folgenden Ausgabepreise zugrunde gelegt wird: (i) der Schlusskurs der Stammaktien an der Börse vor der Bekanntgabe der entsprechenden Zahlung und (ii) 0,20 USD pro Stammaktie (der „Mindestpreis“).