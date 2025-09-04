Nisource Aktie sackt ab - 04.09.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nisource Aktie. Mit einer Performance von -6,42 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

NiSource ist ein führendes Energieversorgungsunternehmen in den USA, das Erdgas und Strom für über 4 Millionen Kunden in sieben Bundesstaaten bereitstellt. Es konkurriert mit Unternehmen wie Duke Energy und Dominion Energy. NiSource zeichnet sich durch seine regionale Stärke und den Fokus auf nachhaltige Energie aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nisource-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,46 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Nisource Aktie damit um -1,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nisource +2,28 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Nisource Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,64 % 1 Monat -2,71 % 3 Monate +3,46 % 1 Jahr +19,67 %

Informationen zur Nisource Aktie

Es gibt 471 Mio. Nisource Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,91 Mrd.EUR wert.

Nisource Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nisource Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nisource Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.