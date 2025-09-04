US-Arbeitsmarktbericht: Ist das der Anfang vom Ende der Börsen-Rallye?

Laut dem Median einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen dürften die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls) im August um 75.000 gestiegen sein. Das wäre der vierte Monat in Folge mit einem Zuwachs unter 100.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote dürfte auf 4,3 Prozent steigen – der höchste Stand seit 2021.

Die Neueinstellungen haben sich in den vergangenen Monaten spürbar abgekühlt, da Unternehmen mit schwächerer Nachfrage, höheren Kosten und den anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten zu kämpfen haben. Das erhöht den Druck auf die Fed einzugreifen, und den sich abkühlenden Arbeitsmarkt zu stützen.

Die Neueinstellungen im August könnten sich folglich auf nur wenige Branchen konzentriert haben.

Der Arbeitsmarktbericht für Juli – veröffentlicht am 1. August – zeigte, dass das Beschäftigungswachstum in den Vormonaten deutlich schwächer war als bisher berichtet. Das hat die Einschätzung vieler Ökonomen und Politiker zum Arbeitsmarkt grundlegend verändert. Die massiven Abwärtskorrekturen führten außerdem dazu, dass Trump den Leiter des Bureau of Labor Statistics abrupt entließ.

Angesichts der zahlreichen Revisionen im Jahr 2025 besteht das Risiko, dass auch die Juli-Zahlen nach unten korrigiert werden. In diesem Licht erscheint die Dringlichkeit einer Zinssenkung der Fed noch akuter.

Auch andere Indikatoren und Umfragen deuten auf eine Abschwächung des US-Arbeitsmarktes hin. Regierungsdaten vom Donnerstag zeigten zudem, dass Anträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen sind.

Ein besonders schwacher Arbeitsmarktbericht könnte sogar die Wetten auf eine größere Zinssenkung in diesem Monat verstärken.

Mit einer stabilen Inflation und einem schwächeren Arbeitsmarkt befinden sich die Entscheidungsträger der Fed in einer Zwickmühle, da ihre Mandate – Vollbeschäftigung und Preisstabilität – in entgegengesetzte Richtungen drängen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

