Acemate stellt auf der IFA 2025 den weltweit ersten Real-Rally KI Tennisroboter vor

BERLIN, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Acemate, ein Sport-Tech-Innovator, der sich der Verbesserung des sportlichen Lebens durch KI verschrieben hat, hat heute auf der IFA 2025 den Acemate Tennis Robot vorgestellt, den weltweit ersten KI-gesteuerten Tennisroboter, der zu echten Rallyes fähig ist. Entwickelt für Spieler aller Leistungsstufen, von Anfängern bis zu erfahrenen Wettkämpfern, bringt Acemate ein authentisches, menschlich wirkendes Rallye-Erlebnis auf Tennisplätze weltweit und verändert dauerhaft die Art und Weise, wie Tennis trainiert wird.

Menschliche Rallyes

Angetrieben von zwei 4K-Binokularkameras und fortschrittlichen KI-Algorithmen erreicht der Acemate Tennis Robot eine Zentimetergenauigkeit beim Tracking sowie Reaktionszeiten auf Profiniveau von 0,15 Sekunden. Er simuliert das Tempo, den Spin und die Taktiken eines echten Matches.

Mit vier Mecanum-Rädern ausgestattet, ist der Acemate Tennis Robot in der Lage, sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s in alle Richtungen zu bewegen und Schläge auf dem gesamten Platz zu erreichen und zurückzuspielen. Das patentierte Fangnetzdesign dämpft den Aufprall, während der Hochleistungsmotor für den Ballauswurf Geschwindigkeiten von bis zu 70 mph (113 km/h) ermöglicht, mit einstellbarem Topspin, Backspin, geraden Schlägen, Slices und Lobs.

Mit diesem Aufbau spielt der Acemate Tennis Robot Rallyes wie ein echter Partner, indem er Bälle voraussieht, sich bewegt, sie auffängt und mit realistischer Präzision zurückschlägt. Damit unterscheidet er sich deutlich von traditionellen Ballmaschinen, die nur statische Bälle auswerfen.

Ihr KI-Tennistrainer

Über das Rallyespiel hinaus fungiert Acemate auch als vollständig integrierter KI-Tennistrainer, der jedem Spieler professionelle Analysen bietet. Die beiden 4K-Binokularkameras erfassen jeden Schlag mit Zentimetergenauigkeit und messen Ballgeschwindigkeit, Spinrate, Netzdurchgangshöhe und Platzierung in Echtzeit.

Die Daten werden sofort durch KI verarbeitet, um während der Trainingseinheit relevantes Feedback zu geben, das den Spielern hilft, ihre Technik und Taktik direkt anzupassen. Die Acemate-App verwandelt Leistungsdaten in visuelle Heatmaps, Schlagverteilungsdiagramme und detaillierte Matchstatistiken für iOS und Android. Spieler erhalten damit einen klaren Überblick über Stärken, Schwächen und Fortschritte.