AKTIE IM FOKUS 2
Jost Werke brechen auf April-Niveau ein - Aktienplatzierung
- Jost Werke-Aktien fallen um 10,1 % auf 47,80 Euro.
- Großaktionär bietet 1,5 Millionen Aktien zum Verkauf an.
- Jahresplus schrumpft auf rund fünf Prozent zurück.
(neu: Kursentwicklung)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Platzierung durch einen Großaktionär hat am Donnerstag die zuletzt wieder erholten Aktien von Jost Werke schwer belastet. Der Kurs des Nutzfahrzeugzulieferers brach am Donnerstag zuletzt um 10,1 Prozent auf 47,80 Euro ein, wodurch die Papiere abgeschlagenes Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDax waren.
Die Aktien hatten einen positiven August hinter sich und notierten zuletzt über 54 Euro noch in Reichweite ihres Rekordhochs von 57,80 Euro. Nun fielen sie aber auf das Niveau vom April zurück und rutschten unter die 200-Tage-Linie ab, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter langfristiger Trendindikator ist. Das bisherige Jahresplus schrumpfte auf rund fünf Prozent zusammen.
Der Großaktionär Peter Möhrle bietet 1,5 Millionen Aktien des Nutzfahrzeugzulieferers zum Kauf an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Vorabend nach Börsenschluss unter Berufung auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete. Das entspricht rund 10 Prozent der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Damit würde der Investor seinen Anteil halbieren. Die Platzierung werde von der italienischen Großbank Unicredit abgewickelt, unterstützt durch Kepler Cheuvreux./tih/niw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie
Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 16.477 auf Ariva Indikation (04. September 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -8,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,63 %.
Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 712,22 Mio..
JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,70EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +25,52 %/+71,55 % bedeutet.
