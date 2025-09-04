    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Laifen präsentiert die neuen, innovativen Rasierermodelle T1 Pro und P3 Pro auf der IFA 2025 (FOTO)

    Berlin (ots) - Das wegweisende Lifestyle-Tech-Unternehmen Laifen
    (https://de.laifentech.com/) , spezialisiert auf leistungsstarke Geräte für die
    Körperpflege, erweitert sein Produktportfolio um die Kategorie der elektrischen
    Rasierer. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 hat Laifen über 20 Millionen
    Nutzende weltweit mit seinen innovativen Körperpflegegeräten versorgt. Im Rahmen
    der IFA 2025 in Berlin stellt Laifen erstmals zwei Modelle vor: den kompakten T1
    Pro für präzise Rasuren und den leistungsstarken P3 Pro für anspruchsvolle
    Bartpflege.

    Beide Geräte verbinden technische Präzision, hochwertige Materialien und ein
    konsequent durchdachtes, minimalistisches Design. Mit innovativer
    Motorentechnologie, CNC-gefertigten Gehäusen aus Aluminiumlegierung und
    nickelarmen, hautschonenden Schersystemen setzt Laifen neue Standards im Bereich
    der elektrischen Rasur.

    "Mit dem T1 Pro und dem P3 Pro führen wir unsere Designphilosophie konsequent
    fort: präzise Technik, hochwertige Materialien und echte Alltagstauglichkeit.
    Beide Modelle stehen exemplarisch für unseren Anspruch, Technologie für alle
    zugänglich zu machen - ohne Kompromisse bei Leistung oder Qualität" , sagt
    Hongxin Ye, CEO bei Laifen.

    Laifen T1 Pro: Look. Feel. Refined

    Mit dem T1 Pro bringt Laifen einen besonders kompakten Ein-Klingen-Rasierer auf
    den Markt, der für maximale Mobilität und einfache Handhabung entwickelt wurde.
    Das T-förmige Design ist inspiriert von der Ergonomie klassischer Rasierer und
    liegt dank des schlanken 12-mm-Griffs besonders präzise in der Hand. Mit nur 93
    Gramm Gewicht eignet sich der T1 Pro ideal für den täglichen Einsatz und auf
    Reisen. Trotz seiner geringen Größe bietet er eine technisch anspruchsvolle
    Ausstattung: Ein eigens entwickelter Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit
    intelligenter Leistungsanpassung sorgt für konstante Schnittleistung - auch bei
    dichterem Bartwuchs. Das CNC-gefräste Aluminiumgehäuse unterstreicht den hohen
    Fertigungsanspruch und schützt die sensible Technik zuverlässig im mobilen
    Einsatz.

    Die wichtigsten Produktmerkmale im Überblick:

    - Gewicht: 93 g
    - Design: T-förmiges, ergonomisches Unibody-Design aus Aluminium
    - Schersystem: Ein-Klingen-System mit ArcBlade-Struktur, effektiver Rasierwinkel
    bis zu 148,5°
    - Motor: Hochgeschwindigkeits-Linearmotor mit 12.000 Schnitten/Min.,
    intelligenter Leistungsanpassung per PID
    - Gehäuse: CNC-gefräst aus Aluminium (8.000 Sekunden Bearbeitungszeit), nahtlos
    und robust
    - Akkulaufzeit: 120 Minuten
    - Schnellladung: 1 Minute für 8 Minuten Nutzung
    - Zubehör: Trimmeraufsätze (2, 3, 5 mm), Schutzhülle, Ladekabel (USB-C),
