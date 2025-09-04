Laifen präsentiert die neuen, innovativen Rasierermodelle T1 Pro und P3 Pro auf der IFA 2025 (FOTO)

Das wegweisende Lifestyle-Tech-Unternehmen Laifen (https://de.laifentech.com/) , spezialisiert auf leistungsstarke Geräte für die Körperpflege, erweitert sein Produktportfolio um die Kategorie der elektrischen Rasierer. Seit seiner Gründung im Jahr …



