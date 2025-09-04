TUMI PRÄSENTIERT NEUE KAMPAGNE "ICONS TESTED" MIT DEN GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTERN LANDO NORRIS UND NELLY KORDA
New York (ots/PRNewswire) - Eine Hommage an persönliche Exzellenz und
wegweisendes Design, verkörpert durch zwei ikonische Produktlinien von TUMI.
Die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoires-Marke TUMI lanciert heute
ihre neue Kampagne "Icons Tested", de sich mit der Frage auseinandersetzt, was
es bedeutet, eine Ikone zu sein. Aus der Perspektive des McLaren
Formel-1-Fahrers Lando Norris und der Profigolferin Nelly Korda beleuchtet die
Kampagne die Parallelen zwischen ihrer Disziplin, Präzision und dem
unermüdlichen Streben nach Perfektion - denselben Prinzipien, die TUMI seinen
Produkten zugrunde legt. Genau wie diese Athlet:innen werden auch TUMI-Produkte
bis an ihre Grenzen getestet, um kompromisslose Leistung sicherzustellen.
Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Marke stehen zwei der bekanntesten
Modelle von TUMI im Zentrum der Kampagne: der Navigation Backpack aus der Alpha
Bravo Kollektion und der Celina Backpack aus der Voyageur Serie. Beide Designs
vereinen durchdachte Funktionalität mit zeitloser Raffinesse und wurden
entwickelt, um den Anforderungen moderner, dynamischer Lebensstile gerecht zu
werden.
Unter der Regie von Kiku Ohe und mit eindrucksvollen Porträts von Simon Lipman
gewähren die Kampagnenfilme intime Einblicke in die Welt von Lando Norris und
Nelly Korda. Sie zeigen Momente intensiver Konzentration, bewusster Wiederholung
und disziplinierter Vorbereitung und spiegeln damit die akribischen
Produktentwicklung bei TUMI wider, bei der jedes einzelne Design höchsten
Ansprüchen an Qualität, Funktion und Innovation genügen muss.
"Eine Ikone wird man nicht durch einen einzelnen Moment, sondern durch
konsequente Präsenz und stetige Weiterentwicklung, erklärt Victor Sanz, Global
Creative Director von TUMI. "Dieser Anspruch ist für uns kein Ziel, sondern ein
Standard."
Jedes TUMI-Produkt wurde entwickelt, um getestet zu werden, um Vertrauen zu
schaffen und mit seinen Besitzer:innen zu wachsen. Es geht dabei nicht nur um
Leistung oder Ästhetik, sondern um die Schaffung zuverlässiger Begleiter, die
Menschen dort abholen, wo sie stehen uns sie auf jedem Schritt ihres Weges
unterstützen.
Im Kern steht "Icons Tested" für mehr als nur exzellente Leistung: Es ist ein
Bekenntnis zur kontinuierlichen Entwicklung und zur Disziplin, die nötig ist, um
nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Die Kampagne unterstreicht TUMIs
Engagement durch kontinuierliche Innovation und Tests unter realen Bedingungen,
um die Grenzen von Design, Funktion und Haltbarkeit immer wieder neu zu
