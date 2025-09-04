TUMI PRÄSENTIERT NEUE KAMPAGNE "ICONS TESTED" MIT DEN GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTERN LANDO NORRIS UND NELLY KORDA

New York (ots/PRNewswire) - Eine Hommage an persönliche Exzellenz und

wegweisendes Design, verkörpert durch zwei ikonische Produktlinien von TUMI.



Die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoires-Marke TUMI lanciert heute

ihre neue Kampagne "Icons Tested", de sich mit der Frage auseinandersetzt, was

es bedeutet, eine Ikone zu sein. Aus der Perspektive des McLaren

Formel-1-Fahrers Lando Norris und der Profigolferin Nelly Korda beleuchtet die

Kampagne die Parallelen zwischen ihrer Disziplin, Präzision und dem

unermüdlichen Streben nach Perfektion - denselben Prinzipien, die TUMI seinen

Produkten zugrunde legt. Genau wie diese Athlet:innen werden auch TUMI-Produkte

bis an ihre Grenzen getestet, um kompromisslose Leistung sicherzustellen.





Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Marke stehen zwei der bekanntestenModelle von TUMI im Zentrum der Kampagne: der Navigation Backpack aus der AlphaBravo Kollektion und der Celina Backpack aus der Voyageur Serie. Beide Designsvereinen durchdachte Funktionalität mit zeitloser Raffinesse und wurdenentwickelt, um den Anforderungen moderner, dynamischer Lebensstile gerecht zuwerden.Unter der Regie von Kiku Ohe und mit eindrucksvollen Porträts von Simon Lipmangewähren die Kampagnenfilme intime Einblicke in die Welt von Lando Norris undNelly Korda. Sie zeigen Momente intensiver Konzentration, bewusster Wiederholungund disziplinierter Vorbereitung und spiegeln damit die akribischenProduktentwicklung bei TUMI wider, bei der jedes einzelne Design höchstenAnsprüchen an Qualität, Funktion und Innovation genügen muss."Eine Ikone wird man nicht durch einen einzelnen Moment, sondern durchkonsequente Präsenz und stetige Weiterentwicklung, erklärt Victor Sanz, GlobalCreative Director von TUMI. "Dieser Anspruch ist für uns kein Ziel, sondern einStandard."Jedes TUMI-Produkt wurde entwickelt, um getestet zu werden, um Vertrauen zuschaffen und mit seinen Besitzer:innen zu wachsen. Es geht dabei nicht nur umLeistung oder Ästhetik, sondern um die Schaffung zuverlässiger Begleiter, dieMenschen dort abholen, wo sie stehen uns sie auf jedem Schritt ihres Wegesunterstützen.Im Kern steht "Icons Tested" für mehr als nur exzellente Leistung: Es ist einBekenntnis zur kontinuierlichen Entwicklung und zur Disziplin, die nötig ist, umnachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Die Kampagne unterstreicht TUMIsEngagement durch kontinuierliche Innovation und Tests unter realen Bedingungen,um die Grenzen von Design, Funktion und Haltbarkeit immer wieder neu zu