    TUMI PRÄSENTIERT NEUE KAMPAGNE "ICONS TESTED" MIT DEN GLOBALEN MARKENBOTSCHAFTERN LANDO NORRIS UND NELLY KORDA

    New York (ots/PRNewswire) - Eine Hommage an persönliche Exzellenz und
    wegweisendes Design, verkörpert durch zwei ikonische Produktlinien von TUMI.

    Die internationale Reise-, Lifestyle- und Accessoires-Marke TUMI lanciert heute
    ihre neue Kampagne "Icons Tested", de sich mit der Frage auseinandersetzt, was
    es bedeutet, eine Ikone zu sein. Aus der Perspektive des McLaren
    Formel-1-Fahrers Lando Norris und der Profigolferin Nelly Korda beleuchtet die
    Kampagne die Parallelen zwischen ihrer Disziplin, Präzision und dem
    unermüdlichen Streben nach Perfektion - denselben Prinzipien, die TUMI seinen
    Produkten zugrunde legt. Genau wie diese Athlet:innen werden auch TUMI-Produkte
    bis an ihre Grenzen getestet, um kompromisslose Leistung sicherzustellen.

    Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Marke stehen zwei der bekanntesten
    Modelle von TUMI im Zentrum der Kampagne: der Navigation Backpack aus der Alpha
    Bravo Kollektion und der Celina Backpack aus der Voyageur Serie. Beide Designs
    vereinen durchdachte Funktionalität mit zeitloser Raffinesse und wurden
    entwickelt, um den Anforderungen moderner, dynamischer Lebensstile gerecht zu
    werden.

    Unter der Regie von Kiku Ohe und mit eindrucksvollen Porträts von Simon Lipman
    gewähren die Kampagnenfilme intime Einblicke in die Welt von Lando Norris und
    Nelly Korda. Sie zeigen Momente intensiver Konzentration, bewusster Wiederholung
    und disziplinierter Vorbereitung und spiegeln damit die akribischen
    Produktentwicklung bei TUMI wider, bei der jedes einzelne Design höchsten
    Ansprüchen an Qualität, Funktion und Innovation genügen muss.

    "Eine Ikone wird man nicht durch einen einzelnen Moment, sondern durch
    konsequente Präsenz und stetige Weiterentwicklung, erklärt Victor Sanz, Global
    Creative Director von TUMI. "Dieser Anspruch ist für uns kein Ziel, sondern ein
    Standard."

    Jedes TUMI-Produkt wurde entwickelt, um getestet zu werden, um Vertrauen zu
    schaffen und mit seinen Besitzer:innen zu wachsen. Es geht dabei nicht nur um
    Leistung oder Ästhetik, sondern um die Schaffung zuverlässiger Begleiter, die
    Menschen dort abholen, wo sie stehen uns sie auf jedem Schritt ihres Weges
    unterstützen.

    Im Kern steht "Icons Tested" für mehr als nur exzellente Leistung: Es ist ein
    Bekenntnis zur kontinuierlichen Entwicklung und zur Disziplin, die nötig ist, um
    nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen. Die Kampagne unterstreicht TUMIs
    Engagement durch kontinuierliche Innovation und Tests unter realen Bedingungen,
    um die Grenzen von Design, Funktion und Haltbarkeit immer wieder neu zu
