Pfund-Stärke zum US-Dollar täuscht – Das große Erwachen kommt

Etwas klarer wird das Bild, wenn wir uns die Entwicklung zum Euro genauer ansehen, zu dem das Pfund gleichzeitig 4,7 Prozent an Wert verloren hat. Hinter der Divergenz steht ein zunehmend nervöser Anleihemarkt und ein fiskalischer Ausblick, der Fragen offenlässt. Die Rendite 30-jähriger britischer Staatsanleihen (Gilts) ist am Dienstag auf 5,72 Prozent hochgeschnellt, den höchsten Stand seit 1998 – ein Signal, dass Investoren für Langfristkredite deutlich mehr Risikoaufschlag verlangen.

Das britische Pfund wirkt 2025 robuster, als es ist. Gegen den US-Dollar liegt es seit Jahresbeginn 7,3 Prozent vorn. Auf den ersten Blick macht das den Anschein von Stabilität und setzt die Devise in eine Reihe mit anderen Weltwährungen wie dem Euro (+12,5% zum US-Dollar) und dem japanischen Yen (5,8%), die sich in diesem Jahr ebenfalls gut zum Greenback halten.

Gleichzeitig rutschte die britische Devise an dem Tag zeitweise über 1,5 Prozent ab und war Schlusslicht unter den G10-Währungen. Die Schwäche des Pfund Sterling war ein erstes Zeichen dafür, dass die Besorgnis über die Fähigkeit der Labour-Regierung, eine restriktive Finanzpolitik durchzusetzen, zunimmt. Großbritannien stecke in einer gefährlichen finanzpolitischen Lage, warnte Nick Kennedy, Devisenstratege bei Lloyds. Und das werde auch so bleiben.

Die politische Dimension verschärft den Druck. Vor dem Herbsthaushalt ringt die Regierung darum, ein gewaltiges Budgetloch von geschätzten 35 Milliarden Pfund zu schließen. Und jede Marktverwerfung verteuert die Finanzierung und macht die Lücke noch größer.

Personalrochaden in der Downing Street sollen Kompetenz signalisieren, lenken aber zugleich den Blick auf die fiskalen Baustellen. Wie auch bei den USA stellt sich bei Großbritannien die Frage, wie lange die Bond-Märkte dabei noch mitspielen. Dass es der Schuldenagentur der Insel gelang, neue 10-jährige Gilts im Volumen von 14 Milliarden Pfund mit Rekordnachfrage zu platzieren, zeigt zwar tiefe Liquidität – die hohen Kupons waren jedoch ein starkes Lockmittel.

Das Umfeld bleibt fragil: Die britische Notenbank (BoE) ringt mit hartnäckigen Preisrisiken, während Unternehmen über die hohen Zinsen und die Stärke der Devisen zum US-Dollar klagen. Das zeigt sich auch am Arbeitsmarkt, wo im Sommer so viele Stellen abgebaut wurde wie seit 2021 nicht mehr.

Einige Analysten sehen die jüngste Pfund-Schwäche zwar als überzogen an und verweisen auf solide Gilt-Auktionen sowie globale Parallelen bei Langläufern. Der Grundton bleibt dennoch vorsichtig – auch weil zahlreiche Risiken noch nicht im Wechselkurs reflektiert sind. Auf längere Sicht kann das nicht gut gehen. Politische Unsicherheit, die Gefahr einer hartnäckigen Inflation, die die BoE zu einem härteren Fiskalkurs mit wachstumsdämpfender Wirkung zwingen kann und ein nervöser Gilt-Markt sind nicht voll eingepreist.

Solange die Regierung in London keinen glaubwürdigen Pfad zur Haushaltskonsolidierung vorlegt und die BoE nicht klarer Entwarnung geben kann, bleibt das Pfund angeschlagen. Kurzfristig spricht die Datenlage eher für anhaltende Schwächephasen – besonders, wenn die Langfristzinsen hoch bleiben und das Haushalts-Chaos in London nicht beseitigt wird.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

