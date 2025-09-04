Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.542,68USD pro Feinunze und notiert damit -0,46 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 40,70USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,28 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,07USD und verzeichnet ein Minus von -0,47 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,57USD und verzeichnet ein Minus von -0,30 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.132,00USD
|-1,69 %
|Platin
|1.368,00USD
|-4,00 %
|Kupfer London Rolling
|9.914,05USD
|-0,60 %
|Aluminium
|2.595,67PKT
|-0,34 %
|Erdgas
|3,103USD
|+1,06 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Minus von -4,00 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.09.25, 17:29 Uhr.