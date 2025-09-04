Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 04.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.542,68USD pro Feinunze und notiert damit -0,46 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 40,70USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,28 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,07USD und verzeichnet ein Minus von -0,47 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,57USD und verzeichnet ein Minus von -0,30 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.132,00 USD -1,69 % Platin 1.368,00 USD -4,00 % Kupfer London Rolling 9.914,05 USD -0,60 % Aluminium 2.595,67 PKT -0,34 % Erdgas 3,103 USD +1,06 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -4,00 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 04.09.25, 17:29 Uhr.