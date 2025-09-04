    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCovestro AktievorwärtsNachrichten zu Covestro

    Adnoc

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aussetzung der EU-Prüfung stellt Covestro-Kauf in Frage - Aktie schwach

    Für Sie zusammengefasst
    • Adnoc kritisiert EU-Wettbewerbshüter scharf.
    • Prüfung der Covestro-Übernahme vorübergehend ausgesetzt.
    • Covestro-Aktie fiel um bis zu 11 Prozent.
    Adnoc - Aussetzung der EU-Prüfung stellt Covestro-Kauf in Frage - Aktie schwach
    Foto: Oliver Berg - dpa

    ABU DHABI/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi hat die europäischen Wettbewerbshüter heftig kritisiert. Die Behörde hatte zuvor die Prüfung der Übernahme des Leverkusener Chemiekonzerns Covestro ausgesetzt. Die zu Adnoc gehörende XRG bezeichnete die EU-Untersuchung als "unverhältnismäßig und invasiv", wie aus einem am Donnerstag per E-Mail versandten Statement hervorgeht. Man sei enttäuscht.

    Die Forderungen der Europäischen Kommission seien "weit über das hinausgegangen, was im Hinblick auf die Anforderungen der Transaktion angemessen oder relevant ist", erklärte XRG. Das Fortführen eines solchen Ansatzes werfe ernsthafte Fragen zu der "Lebensfähigkeit" dieser Investition auf. Man werde jedoch einen "konstruktiven Weg" verfolgen.

    Die Aktie von Covestro verlor im Verlauf um bis zu elf Prozent, bevor sie das Minus am frühen Abend auf knapp sieben Prozent eingrenzte. Die EU-Kommission hatte die Prüfung am Mittwoch vorübergehend ausgesetzt. Ende Juli hatte die EU-Wettbewerbsbehörde eine eingehende Untersuchung eingeleitet. Die Kommission begründete dies mit vorläufigen Bedenken, dass die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gewährten ausländischen Subventionen den EU-Binnenmarkt verzerren könnten./nas/jha/

    Covestro

    -5,94 %
    -1,50 %
    -1,99 %
    -1,60 %
    +8,97 %
    +97,13 %
    +40,12 %
    +54,47 %
    ISIN:DE0006062144WKN:606214

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Covestro Aktie

    Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,07 % und einem Kurs von 56,90 auf Tradegate (04. September 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Covestro Aktie um -1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Covestro bezifferte sich zuletzt auf 10,66 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +8,19 %/+9,97 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Covestro - 606214 - DE0006062144

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Covestro. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Adnoc Aussetzung der EU-Prüfung stellt Covestro-Kauf in Frage - Aktie schwach Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi hat die europäischen Wettbewerbshüter heftig kritisiert. Die Behörde hatte zuvor die Prüfung der Übernahme des Leverkusener Chemiekonzerns Covestro ausgesetzt. Die zu Adnoc gehörende XRG bezeichnete die …