Adnoc
Aussetzung der EU-Prüfung stellt Covestro-Kauf in Frage - Aktie schwach
- Adnoc kritisiert EU-Wettbewerbshüter scharf.
- Prüfung der Covestro-Übernahme vorübergehend ausgesetzt.
- Covestro-Aktie fiel um bis zu 11 Prozent.
ABU DHABI/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi hat die europäischen Wettbewerbshüter heftig kritisiert. Die Behörde hatte zuvor die Prüfung der Übernahme des Leverkusener Chemiekonzerns Covestro ausgesetzt. Die zu Adnoc gehörende XRG bezeichnete die EU-Untersuchung als "unverhältnismäßig und invasiv", wie aus einem am Donnerstag per E-Mail versandten Statement hervorgeht. Man sei enttäuscht.
Die Forderungen der Europäischen Kommission seien "weit über das hinausgegangen, was im Hinblick auf die Anforderungen der Transaktion angemessen oder relevant ist", erklärte XRG. Das Fortführen eines solchen Ansatzes werfe ernsthafte Fragen zu der "Lebensfähigkeit" dieser Investition auf. Man werde jedoch einen "konstruktiven Weg" verfolgen.
Die Aktie von Covestro verlor im Verlauf um bis zu elf Prozent, bevor sie das Minus am frühen Abend auf knapp sieben Prozent eingrenzte. Die EU-Kommission hatte die Prüfung am Mittwoch vorübergehend ausgesetzt. Ende Juli hatte die EU-Wettbewerbsbehörde eine eingehende Untersuchung eingeleitet. Die Kommission begründete dies mit vorläufigen Bedenken, dass die von den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) gewährten ausländischen Subventionen den EU-Binnenmarkt verzerren könnten./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Covestro Aktie
Die Covestro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,07 % und einem Kurs von 56,90 auf Tradegate (04. September 2025, 17:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Covestro Aktie um -1,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Covestro bezifferte sich zuletzt auf 10,66 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 61,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 61,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +8,19 %/+9,97 % bedeutet.
Die gestiegene Rendite zeigt wie hoch der der Markt das Risiko einschätzt -
In den letzten Tagen, haben großen Taschen ihre Stimmrechtsanteile erhöht. Ich werte das als positiv. Adnoc und Covestro beabsichtigen konstruktiv mit der Kommission zusammenarbeiten. Ich überlege tatsächlich für die aktuell schon fast wieder 6% Rendite nachzulegen. Wie sind eure Chance-Risiko Einschätzungen?
