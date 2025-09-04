Der Börsen-Tag
DAX und Dow Jones führen: Top-Performer und Flopwerte im Überblick
An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Sowohl deutsche als auch US-amerikanische Indizes verzeichnen durchweg positive Entwicklungen. Besonders der DAX und der Dow Jones stechen hervor.
Foto: Sartorius
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag verzeichnen alle betrachteten Indizes positive Entwicklungen. Der deutsche Leitindex DAX zeigt mit einem Anstieg von +0,69% auf 23.768,93 Punkte die stärkste Performance unter den deutschen Indizes. Der MDAX folgt mit einem Plus von +0,21% und steht aktuell bei 29.772,03 Punkten. Der SDAX verzeichnet einen minimalen Zuwachs von +0,02% und notiert bei 16.479,48 Punkten. Der TecDAX, der die Entwicklung der Technologiewerte abbildet, legt um +0,28% zu und erreicht 3.620,83 Punkte. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average steigt um +0,52% und erreicht 45.482,64 Punkte. Der S&P 500 verzeichnet einen Anstieg von +0,42% und steht bei 6.473,25 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein freundliches Marktumfeld, wobei der DAX heute die stärkste Performance unter den deutschen Indizes aufweist, während der Dow Jones die US-amerikanischen Indizes anführt.
DAX TopwerteHeidelberg Materials führt die DAX-Werte mit einem Anstieg von 3.52% an, gefolgt von Airbus mit 3.09% und Siemens Energy, das um 3.08% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine positive Entwicklung und tragen zur Stabilität des DAX bei.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet Symrise einen Rückgang von -2.52%, während MTU Aero Engines mit -2.53% und Sartorius Vz. mit -3.44% ebenfalls zu den Verlierern gehören. Diese negativen Werte drücken auf die Gesamtperformance des DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht CTS Eventim mit einem Anstieg von 4.19% hervor, gefolgt von RTL Group mit 3.20% und Scout24, das um 2.32% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Performance im MDAX-Segment.
MDAX FlopwerteAuf der anderen Seite hat HENSOLDT einen Rückgang von -3.20% zu verzeichnen, während Gerresheimer mit -3.50% und TeamViewer mit einem deutlichen Minus von -7.44% die Flopwerte im MDAX anführen. Diese Verluste belasten die Marktstimmung.
SDAX TopwerteIm SDAX zeigt SMA Solar Technology eine herausragende Leistung mit einem Anstieg von 7.32%, gefolgt von ProSiebenSat.1 Media mit 6.83% und NORMA Group, das um 3.32% zulegte. Diese Unternehmen setzen positive Akzente im SDAX.
SDAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet die Friedrich Vorwerk Group einen Rückgang von -2.58%, während Verve Group Registered (A) mit -4.96% und JOST Werke mit einem dramatischen Minus von -10.53% die Flopwerte im SDAX anführen. Diese negativen Entwicklungen sind besorgniserregend.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt erneut SMA Solar Technology mit 7.32% das Ranking an, gefolgt von Deutsche Telekom mit 2.38% und Nordex, das um 2.13% zulegte. Diese Werte reflektieren eine positive Marktbewegung im Technologiebereich.
TecDAX FlopwerteHENSOLDT zeigt auch im TecDAX einen Rückgang von -3.20%, während Sartorius Vz. mit -3.44% und TeamViewer mit -7.44% ebenfalls zu den Verlierern gehören. Diese negativen Trends sind in der Technologiebranche bemerkenswert.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sticht Amazon mit einem Anstieg von 3.16% hervor, gefolgt von Walmart mit 1.55% und IBM, das um 1.44% zulegte. Diese Unternehmen zeigen eine solide Performance im amerikanischen Markt.
Dow Jones FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnet Amgen einen Rückgang von -0.57%, während Merck & Co mit -0.65% und Salesforce mit einem signifikanten Minus von -5.84% die Flopwerte im Dow Jones anführen. Diese Verluste könnten das Vertrauen in den Markt beeinträchtigen.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 zeigt T. Rowe Price Group eine beeindruckende Leistung mit einem Anstieg von 6.22%, gefolgt von Hewlett Packard Enterprise mit 5.11% und Western Digital, das um 4.85% zulegte. Diese Werte sind ein positives Signal für Investoren.
S&P 500 FlopwerteAuf der anderen Seite hat AES einen Rückgang von -4.12% zu verzeichnen, während Texas Instruments mit -4.49% und Molina Healthcare mit -4.96% ebenfalls zu den Verlierern gehören. Diese negativen Entwicklungen könnten die Marktstimmung belasten.
