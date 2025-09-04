    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNokia AktievorwärtsNachrichten zu Nokia

    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nokia Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 04.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Nokia Aktie bisher um +4,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.

    Besonders beachtet! - Nokia Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 04.09.2025
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.

    Nokia Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Die Nokia Aktie notiert aktuell bei 3,8875 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1510  entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    4.986,42€
    Basispreis
    3,60
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    5.707,28€
    Basispreis
    3,70
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nokia in den letzten drei Monaten Verluste von -18,42 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,13 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

    Nokia Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,80 %
    1 Monat +9,39 %
    3 Monate -18,42 %
    1 Jahr -3,19 %

    Informationen zur Nokia Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,28 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im E-Stoxx 50.

    Nokia selected by the City of Superior for new fiber network in Wisconsin


    Press Release Nokia selected by the City of Superior for new fiber network in Wisconsin Nokia next-generation fiber and IP solutions to help City of Superior provide fast, reliable broadband services to its community.The city will own and operate …

    Börsen Update Europa - 04.09. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Nokia Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nokia

    +4,23 %
    +3,63 %
    +9,20 %
    -18,49 %
    -3,14 %
    -21,96 %
    +0,12 %
    -32,46 %
    -69,56 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Nokia Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 04.09.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Nokia Aktie bisher um +4,04 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nokia Aktie.