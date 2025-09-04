Nokia Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 04.09.2025

Die Nokia Aktie notiert aktuell bei 3,8875€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,04 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1510 € entspricht. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nokia ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Netzwerkinfrastruktur und 5G-Lösungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Ericsson und Huawei und zeichnet sich durch innovative 5G-Technologien und starke Partnerschaften aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Nokia in den letzten drei Monaten Verluste von -18,42 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -11,13 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,28 % geändert.

Nokia Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,80 % 1 Monat +9,39 % 3 Monate -18,42 % 1 Jahr -3,19 %

Informationen zur Nokia Aktie

Es gibt 5 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,28 Mrd.EUR wert.

Press Release Nokia selected by the City of Superior for new fiber network in Wisconsin Nokia next-generation fiber and IP solutions to help City of Superior provide fast, reliable broadband services to its community.The city will own and operate …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Nokia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.