Eureka stellt auf der IFA 2025 die neue FloorShine-Serie vor

Der FloorShine 880 wurde für eine gründliche und effiziente Reinigung in jedem Winkel des Hauses entwickelt. Seine 24 000 Pa Saugkraft und die Bürstenrotation mit 450 U/min entfernen Schmutz sowie Ablagerungen im Handumdrehen. Mit dem direkt über der Bürste positionierten Frischwassertank übt er einen Druck von 45 N nach unten aus, mit dem sich auch die hartnäckigsten Flecken mühelos beseitigen lassen.

BERLIN, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Eureka, der jahrhundertealte Marktführer für Reinigungsgeräte, wird auf der IFA 2025 mit einem starken Auftritt glänzen und erstmals weltweit seine neue FloorShine-Serie von Nass- und Trockensaugern präsentieren, angeführt vom Vorzeigemodell FloorShine 880 . Der FloorShine 880 wurde für außergewöhnliche Reinigungsleistung sowie mühelose Bedienbarkeit entwickelt und kombiniert ein leistungsstarkes 24 000 Pa Saugsystem, innovative Dual-Direction-Self-Propelling-Technologie (selbstfahrend in beide Richtungen) und ein vollständig aktualisiertes Selbstreinigungssystem.

Für eine maximale Reichweite verfügt er über ein 180° flachliegendes Design, das problemlos unter Sofas und Möbel reicht. Die dreifache Kantenreinigung – die Bürste reinigt auf der linken, rechten und vorderen Seite bis zur Kante – sorgt dafür, dass entlang von Fußleisten oder um Möbel herum keine Stellen übersehen werden.

Eureka hat auch die Selbstwartungsfunktion verbessert. Der FloorShine 880 bietet 100 °C heißes Wasser zur Selbstreinigung zum Abbau von Fett, gefolgt von 75 °C Heißlufttrocknung zur Vermeidung von Gerüchen und Schimmel. Zusammen gewährleisten diese Funktionen eine gründliche Reinigung, hygienisches Waschen und schnelles Trocknen für ein müheloses Erlebnis. Um den Komfort noch weiter zu erhöhen, hilft ein eingebautes Desodorierungsmodul im Abwassertank, unangenehme Gerüche zu vermeiden, und behebt damit die seit langem bestehenden Geruchsprobleme, die bei herkömmlichen Bodenreinigungsmaschinen auftreten.

Das innovative „Dual-Direction Self-Propelling"-System von Eureka bietet sowohl vorwärts als auch rückwärts eine Kraftunterstützung, was die Benutzung erleichtert: Ein leichter Druck bewegt das Gerät nach vorne und ein leichter Zug bringt es zurück, was die Reinigung erleichtert.

Der Eureka FloorShine 880 wird in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien ab dem vierten Quartal 2025 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 579 € erhältlich sein.

*Produktspezifikationen, Testdaten und Leistungsangaben basieren auf internen Eureka-Labortests. *Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Umgebungsfaktoren, Nutzungsbedingungen und Wartung variieren. *Verfügbarkeitsdaten und Verkaufspreise können sich je nach Region ändern.

Informationen zu Eureka

Eureka wurde 1909 in Detroit, Michigan, USA, gegründet und bietet ein komplettes Sortiment an Staubsaugern an, darunter Stand- und Bodenstaubsauger, Stiel- und Handstaubsauger, kabellose Modelle sowie Saugroboter. Seit über 100 Jahren bringt Eureka immer wieder innovative Produkte auf den Markt, die das Unternehmen in Nordamerika und weltweit zu einem bekannten Namen im Haushalt gemacht haben. Weitere Informationen finden Sie auf www.eureka.com

