JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Mit der abgeschlossenen Übernahme von US Cellular durch die Tochter T-Mobile US könnte diese 8,7 Milliarden US-Dollar zusätzlichen Wert schaffen, schrieb Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Voraussetzung hierfür sei ein stabiles Bewertungsniveau von T-Mobile US nach Abschluss des Deals. Auf die Deutsche Telekom entfielen 3,9 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Wert./rob/bek/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 15:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 31,80EUR auf Tradegate (04. September 2025, 18:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43,50

Kursziel alt: 43,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



