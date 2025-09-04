LiftForward Technology unterstützt Officeworks Upgrade+ in Australien

NEW YORK, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- LiftForward gab heute bekannt, dass seine integrierte Finanzplattform Officeworks Upgrade+ unterstützt, ein Programm, das Kunden in Australien eine neue Möglichkeit bietet, die neuesten Apple-Produkte und -Dienstleistungen zu kaufen.

Das Programm bietet australischen Kunden eine neue Möglichkeit, Apple-Produkte und -Dienstleistungen über das nationale Filialnetz von Officeworks sowie online zu kaufen

Officeworks Upgrade+ wurde in Zusammenarbeit zwischen Australiens führendem Einzelhändler für Technologie, Schreibwaren, Möbel, Kunstzubehör sowie Lern- und Entwicklungsressourcen und führenden Unternehmen für Absatzfinanzierung sowie Vdas erbraucherkreditgeschäft Latitude Financial Services entwickelt. Es ermöglicht berechtigten Kunden*, Apple-Produkte – einschließlich iPhone, MacBook, iPad und Apple Watch – sowie Zubehör und Dienstleistungen ohne Vorabkosten über teilnehmende Latitude-Kreditkarten* zu kaufen. Kunden können außerdem wählen, ob sie ihr Gerät nach Ablauf ihres Officeworks Upgrade+ Plans aufrüsten, eintauschen oder behalten möchten (je nach Eignung und/oder Gerätebewertung)*.

Die eingebettete Plattform von LiftForward integriert die E-Commerce- und Filialsysteme von Officeworks mit Latitude sowie den Inzahlungnahmepartnern und schafft so ein einheitliches Kundenerlebnis, das monatliche Zahlungen, das Management des Gerätelebenszyklus sowie die Bündelung von Dienstleistungen unterstützt. Das Programm umfasst Zugang zu digitalen Diensten wie Apple One Family und optionalen Schutz durch AppleCare.

„Officeworks Upgrade+ steht für ein modernes Einzelhandelserlebnis – eines, bei dem Kunden die Apple-Produkte erhalten können, die sie wollen, wie sie sie wollen, mit Preistransparenz und einem eingebauten Pfad zum Upgrade", sagte Jeffrey Rogers, Geschäftsführer von LiftForward. „Wir sind stolz darauf, dass unsere Plattform dieses Angebot über alle Kanäle hinweg unterstützt."

Officeworks Upgrade+ spiegelt den allgemeinen Trend in der Branche hin zu eingebetteten Finanzprodukten und zum Produktzugang im Abonnementformat wider. Die Markteinführung in den Geschäften folgt auf eine erfolgreiche Online-Einführung.

*Officeworks Upgrade+ ist auf teilnehmenden Latitude-Kreditkarten erhältlich. Latitude AGBs, monatliche Kreditkartengebühr fällt an. Es können weitere Gebühren und Kosten für die Kreditkarte anfallen. Das Programm finden Sie auf der Website von Officeworks.

Informationen zu LiftForward

LiftForward ist ein führender Anbieter von integrierten Zahlungs- und E-Commerce-Lösungen. Die umfassende Embedded-Finance-Plattform verbindet OEMs, Händler, Finanzinstitute, Inzahlungnahmepartner und Dienstleister. Durch flexible Finanzierungsoptionen, Abonnementverwaltung und verbesserte Kundenerfahrungen versetzt LiftForward seine Partner in die Lage, durch innovative Finanzprogramme einen bedeutenden Mehrwert zu bieten.

