    Konjunkturprognosen - Die Wirtschaftsforscher sind zu Recht ernüchtert

    Straubing (ots) - Ifo- und andere Wirtschaftsforscher sind zunehmend skeptisch,
    ob sich die schwarz-rote Berliner Koalition zu den aus ihrer Sicht dringend
    notwendigen Strukturreformen zusammenraufen kann. Viele dieser als notwendig
    erachteten Reformen sind für den Koalitionspartner SPD nur schwer zu schlucken,
    wie etwa die Flexibilisierung des Arbeitslebens, die Vergrößerung des Abstands
    zwischen Transferleistungen und Arbeitseinkommen sowie Grausamkeiten im
    Rentensystem. Dass die eher konservativ tickenden Wirtschaftsforscher mit
    Steuererhöhungen auch für Spitzenverdienende und Superreiche mit ihren
    Möglichkeiten zu Transfers ins Ausland nichts anfangen können, versteht sich
    fast von selbst.

