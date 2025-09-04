Konjunkturprognosen - Die Wirtschaftsforscher sind zu Recht ernüchtert

Straubing (ots) - Ifo- und andere Wirtschaftsforscher sind zunehmend skeptisch,

ob sich die schwarz-rote Berliner Koalition zu den aus ihrer Sicht dringend

notwendigen Strukturreformen zusammenraufen kann. Viele dieser als notwendig

erachteten Reformen sind für den Koalitionspartner SPD nur schwer zu schlucken,

wie etwa die Flexibilisierung des Arbeitslebens, die Vergrößerung des Abstands

zwischen Transferleistungen und Arbeitseinkommen sowie Grausamkeiten im

Rentensystem. Dass die eher konservativ tickenden Wirtschaftsforscher mit

Steuererhöhungen auch für Spitzenverdienende und Superreiche mit ihren

Möglichkeiten zu Transfers ins Ausland nichts anfangen können, versteht sich

fast von selbst.



