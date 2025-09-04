    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAES AktievorwärtsNachrichten zu AES

    AES - Aktie auf Talfahrt - 04.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die AES Aktie bisher Verluste von -6,11 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AES Aktie.

    Foto: andrew_shots - stock.adobe.com

    AES Corporation ist ein globales Energieunternehmen, das sich auf nachhaltige Energiequellen spezialisiert hat. Es bietet Stromerzeugung, erneuerbare Energien und Energiespeicherlösungen an. Mit einer starken internationalen Präsenz konkurriert AES mit Unternehmen wie NextEra Energy. Ihre Innovationskraft in Energiespeicherlösungen und strategische Partnerschaften sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    AES Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AES Aktie. Mit einer Performance von -6,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AES in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +25,90 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die AES Aktie damit um -0,94 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,95 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von AES -6,64 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,37 % geändert.

    AES Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,94 %
    1 Monat -0,95 %
    3 Monate +25,90 %
    1 Jahr -24,98 %

    Informationen zur AES Aktie

    Es gibt 712 Mio. AES Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,64 Mrd.EUR wert.

    DAX und Dow Jones führen: Top-Performer und Flopwerte im Überblick


    An den Börsen herrscht heute Aufbruchstimmung: Sowohl deutsche als auch US-amerikanische Indizes verzeichnen durchweg positive Entwicklungen. Besonders der DAX und der Dow Jones stechen hervor.

    AES Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AES Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AES Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


