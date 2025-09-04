Der Gamechanger 2025 in der Wärmebildtechnik für die Nachtjagd

WETZLAR, Deutschland, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Für Jäger hat sich eine Herausforderung nicht geändert: Wenn die Sichtverhältnisse schlechter werden, verlieren herkömmliche Optikgeräte und Kameras schnell an Zuverlässigkeit. Das Erkennen von Wildtieren oder das Aufspüren eines in Not geratenen Ziels wird unsicher und mitunter gefährlich. Um diese seit langem bestehende Lücke zu schließen, hat Nocpix heute die MATE-Serie vorgestellt, die nächste Generation von Outdoor-Wärmebildkameras, die entwickelt wurde, um die Nachtsicht im Freien zu verbessern. Mit einem selbst entwickelten 1280×1024-Wärmesensor, einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einem typischen Rating von NETD ≤15 mK bietet Nocpix MATE hochauflösende Wärmebilder, einen integrierten augensicheren Laserentfernungsmesser mit einer Reichweite von 1200 m und einen KI-gesteuerten Magic Zoom, der die Zielerfassung beschleunigt und das Situationsbewusstsein bei schlechten Lichtverhältnissen verbessert. Mit ihrer außergewöhnlichen Bildqualität und präzisen Entfernungsmessung setzt die MATE-Serie neue Maßstäbe für die Leistungserwartungen in der Branche.

Ausgestattet mit einem selbst entwickelten Detektor bietet Nocpix MATE eine marktführende Auflösung von bis zu 1280×1024, eine Bildwiederholrate von 60 Hz und ein NETD-Rating von ≤ 15mK, das scharfe, klare Bilder bei allen Lichtverhältnissen gewährleistet. Das Magic Zoom-Zubehör passt die Benutzeroberfläche automatisch an und verbessert die Bildqualität, so dass ein noch außergewöhnlicheres Seherlebnis entsteht.

Darüber hinaus verfügt die MATE-Serie über einen sicherheitskonformen Laser-Entfernungsmesser (LRF) für 1200 m und eine integrierte ballistische Berechnung, die präzise Messungen gewährleistet und eine Neukalibrierung überflüssig macht. Die mit einem Standard-Akku 18650 betriebene Serie garantiert einen lang anhaltenden Betrieb mit geringen Ersatzkosten und ist damit ein zuverlässiger Begleiter für Jäger.

Die MATE-Serie vereint modernste Technologie mit intuitiver Bedienung und ist ein zuverlässiges Nachtsichtgerät für Jäger, die Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit suchen. Die MATE-Serie umfasst mehrere Modelle: MATE ULTRA und MATE (H5OR, H38R). MATE ULTRA verfügt über eine fortschrittliche Wärmebildtechnologie, die dem Benutzer ein noch besseres Erlebnis bietet.

Wer ist Nocpix?

Nocpix ist das Ergebnis jahrelanger Forschung, Entwicklung und Erfahrung im Bau von Wärmebildkameras für Jäger und Naturliebhaber. Die Fertigungs- und Technologieentwicklung des Unternehmens geht auf den weltweit führenden Hersteller von Mikrobolometern (Wärmesensoren) zurück. Die Marke steht für die Einführung von Wärmegeräten der nächsten Generation mit einem einheitlichen Ziel: die beste Wärmebildqualität und ein durchweg positives Benutzererlebnis zu bieten. Mit der Einführung der Nocpix MATE-Serie bietet Nocpix eine neue und optimale Wahl für die künftige Nachtjagd und das Nachtsehen im Freien an, die professionellen Jägern und Outdoor-Enthusiasten präzisere, effizientere und zuverlässigere Tools für die Jagd bietet.

