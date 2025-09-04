SwitchBot sorgt auf der IFA 2025 mit verkörperter KI für Aufsehen
Berlin (ots/PRNewswire) - SwitchBot (https://www.switch-bot.com/pages/events?utm
_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ifa2025) , ein führender Anbieter
von KI-gestützten Robotersystemen für den Heimgebrauch, setzt auf der IFA 2025
ein klares Zeichen und präsentiert eine visionäre Produktpalette von
verkörperter KI-Produkten, die Wärme, Persönlichkeit und echte Intelligenz in
moderne Smart Homes bringen sollen. Vom Tennisplatz bis zum Wohnzimmer, von der
Hausautomation bis zur personalisierten Kunst, die neuesten Innovationen von
SwitchBot zeigen, wie KI nicht nur Häuser smarter, sondern auch menschlicher
machen kann.
Zu den Highlights der IFA-Teilnahme von SwitchBot zählen der Acemate Tennis
Robot (entwickelt von SwitchBot), SwitchBot KI Pet (KATA Friends Series),
SwitchBot KI Hub und SwitchBot KI Art Frame. Darüber hinaus hat SwitchBot eine
Reihe neuer Smart-Home-Geräte für eine besser vernetzte und anpassungsfähigere
Smart-Home-Umgebung mitgebracht.
Besucher der IFA 2025 können die gesamte Palette der neuen Produkte von
SwitchBot am Stand H1.2-164 auf der Messe Berlin erleben.
Acemate Tennisroboter (https://www.acematetennis.com/) : Der weltweit erste
echte Rallye-KI-Tennisroboter
Acemate, entwickelt von SwitchBot, definiert den Tennistraining Prozess neu.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Ballmaschinen, die statische Schläge wiederholen,
verwendet Acemate zwei 4K-Binokular-Kameras und fortschrittliche KI-Algorithmen,
um Aufschläge, Returns und Ballwechsel mit zentimetergenauer Präzision zu
verfolgen, Flugbahnen vorherzusagen und innerhalb von 0,15 Sekunden zu
reagieren. Seine vier Mecanum-Räder ermöglichen eine 360°-Bewegung mit
Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s, sodass er den gesamten Platz abdeckt und
Schläge mit lebensechter Präzision zurückspielen kann.
Gleichzeitig ist Acemate auch ein KI-Tennistrainer. Die verkörperte KI erfasst
Ballgeschwindigkeit, Spinrate, Netzhöhe und Platzierung in Echtzeit und bietet
über die Acemate-App für iOS und Android Feedback während des Trainings. Spieler
können Heatmaps, Schlagdiagramme und detaillierte Spielstatistiken einsehen,
während die Apple Watch-Integration Live-Biometriedaten für sofortige Einblicke
anzeigt.
Mehrere Aufschlagmodi, 20 programmierbare Zielzonen und einstellbarer Spin und
Geschwindigkeit ermöglichen alles von anfängerfreundlichen Ballwechseln bis hin
zu Übungen auf Profi-Niveau. Mit einer Kapazität von 80 Bällen, einem
6700-mAh-Akku für bis zu drei Stunden ununterbrochenes Spiel und Kompatibilität
mit Hart-, Sand- und Rasenplätzen bietet Acemate jedem Spieler überall
professionelles Training.
