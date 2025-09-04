SwitchBot sorgt auf der IFA 2025 mit verkörperter KI für Aufsehen

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin (ots/PRNewswire) - SwitchBot (https://www.switch-bot.com/pages/events?utm
    _source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ifa2025) , ein führender Anbieter
    von KI-gestützten Robotersystemen für den Heimgebrauch, setzt auf der IFA 2025
    ein klares Zeichen und präsentiert eine visionäre Produktpalette von
    verkörperter KI-Produkten, die Wärme, Persönlichkeit und echte Intelligenz in
    moderne Smart Homes bringen sollen. Vom Tennisplatz bis zum Wohnzimmer, von der
    Hausautomation bis zur personalisierten Kunst, die neuesten Innovationen von
    SwitchBot zeigen, wie KI nicht nur Häuser smarter, sondern auch menschlicher
    machen kann.

    Zu den Highlights der IFA-Teilnahme von SwitchBot zählen der Acemate Tennis
    Robot (entwickelt von SwitchBot), SwitchBot KI Pet (KATA Friends Series),
    SwitchBot KI Hub und SwitchBot KI Art Frame. Darüber hinaus hat SwitchBot eine
    Reihe neuer Smart-Home-Geräte für eine besser vernetzte und anpassungsfähigere
    Smart-Home-Umgebung mitgebracht.

    Besucher der IFA 2025 können die gesamte Palette der neuen Produkte von
    SwitchBot am Stand H1.2-164 auf der Messe Berlin erleben.

    Acemate Tennisroboter (https://www.acematetennis.com/) : Der weltweit erste
    echte Rallye-KI-Tennisroboter

    Acemate, entwickelt von SwitchBot, definiert den Tennistraining Prozess neu.

    Im Gegensatz zu herkömmlichen Ballmaschinen, die statische Schläge wiederholen,
    verwendet Acemate zwei 4K-Binokular-Kameras und fortschrittliche KI-Algorithmen,
    um Aufschläge, Returns und Ballwechsel mit zentimetergenauer Präzision zu
    verfolgen, Flugbahnen vorherzusagen und innerhalb von 0,15 Sekunden zu
    reagieren. Seine vier Mecanum-Räder ermöglichen eine 360°-Bewegung mit
    Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s, sodass er den gesamten Platz abdeckt und
    Schläge mit lebensechter Präzision zurückspielen kann.

    Gleichzeitig ist Acemate auch ein KI-Tennistrainer. Die verkörperte KI erfasst
    Ballgeschwindigkeit, Spinrate, Netzhöhe und Platzierung in Echtzeit und bietet
    über die Acemate-App für iOS und Android Feedback während des Trainings. Spieler
    können Heatmaps, Schlagdiagramme und detaillierte Spielstatistiken einsehen,
    während die Apple Watch-Integration Live-Biometriedaten für sofortige Einblicke
    anzeigt.

    Mehrere Aufschlagmodi, 20 programmierbare Zielzonen und einstellbarer Spin und
    Geschwindigkeit ermöglichen alles von anfängerfreundlichen Ballwechseln bis hin
    zu Übungen auf Profi-Niveau. Mit einer Kapazität von 80 Bällen, einem
    6700-mAh-Akku für bis zu drei Stunden ununterbrochenes Spiel und Kompatibilität
    mit Hart-, Sand- und Rasenplätzen bietet Acemate jedem Spieler überall
    professionelles Training.
