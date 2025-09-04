SwitchBot sorgt auf der IFA 2025 mit verkörperter KI für Aufsehen

Berlin (ots/PRNewswire) - SwitchBot (https://www.switch-bot.com/pages/events?utm

_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=ifa2025) , ein führender Anbieter

von KI-gestützten Robotersystemen für den Heimgebrauch, setzt auf der IFA 2025

ein klares Zeichen und präsentiert eine visionäre Produktpalette von

verkörperter KI-Produkten, die Wärme, Persönlichkeit und echte Intelligenz in

moderne Smart Homes bringen sollen. Vom Tennisplatz bis zum Wohnzimmer, von der

Hausautomation bis zur personalisierten Kunst, die neuesten Innovationen von

SwitchBot zeigen, wie KI nicht nur Häuser smarter, sondern auch menschlicher

machen kann.



Zu den Highlights der IFA-Teilnahme von SwitchBot zählen der Acemate Tennis

Robot (entwickelt von SwitchBot), SwitchBot KI Pet (KATA Friends Series),

SwitchBot KI Hub und SwitchBot KI Art Frame. Darüber hinaus hat SwitchBot eine

Reihe neuer Smart-Home-Geräte für eine besser vernetzte und anpassungsfähigere

Smart-Home-Umgebung mitgebracht.







SwitchBot am Stand H1.2-164 auf der Messe Berlin erleben.



Acemate Tennisroboter (https://www.acematetennis.com/) : Der weltweit erste

echte Rallye-KI-Tennisroboter



Acemate, entwickelt von SwitchBot, definiert den Tennistraining Prozess neu.



Im Gegensatz zu herkömmlichen Ballmaschinen, die statische Schläge wiederholen,

verwendet Acemate zwei 4K-Binokular-Kameras und fortschrittliche KI-Algorithmen,

um Aufschläge, Returns und Ballwechsel mit zentimetergenauer Präzision zu

verfolgen, Flugbahnen vorherzusagen und innerhalb von 0,15 Sekunden zu

reagieren. Seine vier Mecanum-Räder ermöglichen eine 360°-Bewegung mit

Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s, sodass er den gesamten Platz abdeckt und

Schläge mit lebensechter Präzision zurückspielen kann.



Gleichzeitig ist Acemate auch ein KI-Tennistrainer. Die verkörperte KI erfasst

Ballgeschwindigkeit, Spinrate, Netzhöhe und Platzierung in Echtzeit und bietet

über die Acemate-App für iOS und Android Feedback während des Trainings. Spieler

können Heatmaps, Schlagdiagramme und detaillierte Spielstatistiken einsehen,

während die

anzeigt.



Mehrere Aufschlagmodi, 20 programmierbare Zielzonen und einstellbarer Spin und

Geschwindigkeit ermöglichen alles von anfängerfreundlichen Ballwechseln bis hin

zu Übungen auf Profi-Niveau. Mit einer Kapazität von 80 Bällen, einem

6700-mAh-Akku für bis zu drei Stunden ununterbrochenes Spiel und Kompatibilität

mit Hart-, Sand- und Rasenplätzen bietet Acemate jedem Spieler überall

professionelles Training.

