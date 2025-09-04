Demand AI expandiert nach Warschau, Polen - das 9. globale Büro im Jahr 2025 und die erste europäische Niederlassung außerhalb des Hauptsitzes
Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Demand AI hat heute die offizielle Eröffnung
seines Warschauer Büros bekannt gegeben. Dies ist das neunte globale Büro des
Unternehmens in diesem Jahr und die dritte Neueröffnung allein im August. Dieser
Meilenstein ist von besonderer Bedeutung, da Warschau die erste operative
Niederlassung des Unternehmens in Kontinentaleuropa ist, nachdem es seinen
europäischen Hauptsitz in Dublin, Irland, gegründet hat.
Der Start in Warschau ist ein strategischer Schritt nach Osteuropa, der Demand
AI eine lokale Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Technologiezentren
der Region ermöglicht. Neben der Betreuung des polnischen Marktes wird das
Warschauer Büro als regionale Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa (CEE)
fungieren und wichtige Nachbarländer wie die Tschechische Republik, die
Slowakei, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumänien
unterstützen.
seines Warschauer Büros bekannt gegeben. Dies ist das neunte globale Büro des
Unternehmens in diesem Jahr und die dritte Neueröffnung allein im August. Dieser
Meilenstein ist von besonderer Bedeutung, da Warschau die erste operative
Niederlassung des Unternehmens in Kontinentaleuropa ist, nachdem es seinen
europäischen Hauptsitz in Dublin, Irland, gegründet hat.
Der Start in Warschau ist ein strategischer Schritt nach Osteuropa, der Demand
AI eine lokale Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Technologiezentren
der Region ermöglicht. Neben der Betreuung des polnischen Marktes wird das
Warschauer Büro als regionale Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa (CEE)
fungieren und wichtige Nachbarländer wie die Tschechische Republik, die
Slowakei, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumänien
unterstützen.
Michael Whife, Geschäftsführer von Demand AI, betonte die Bedeutung dieser
Expansion: "Polen ist für uns von großer strategischer Bedeutung, da es uns die
nötige lokale Präsenz bietet, um die gesamte CEE-Region zu bedienen und zu
wachsen. Warschau bietet uns die perfekte Plattform, um unsere Flaggschifflösung
Amplifyi.ai Unternehmen vorzustellen, die bereit für eine KI-gestützte
Transformation der Nachfragegenerierung sind."
Im Rahmen dieser Expansion ist Daniel Malinokowski als Geschäftsführer für Polen
und CEE zu Demand AI gestoßen. Daniel bringt umfassendes regionales Fachwissen
und einen starken Hintergrund im Bereich der digitalen Transformation mit. "Ich
bin sehr stolz und freue mich sehr, Teil eines so hervorragenden Teams zu
werden", erklärte Malinokowski. "Zum ersten Mal seit langem gehöre ich zu einem
Unternehmen, dessen Lösungen und Produkte wirklich innovativ sind. Die Plattform
von Demand AI wird für Unternehmen in ganz Polen und auf dem gesamten CEE-Markt
einen immensen Wert darstellen."
Mit der Aufnahme von Warschau in seine globale Präsenz beschleunigt Demand AI
weiterhin sein internationales Wachstum und stärkt seine Position als führender
Anbieter von KI-gestützter Nachfragegenerierung.
Informationen zu Demand AI:
Demand AI Group Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für
B2B-Nachfragegenerierung, das Pionierarbeit bei der Nutzung generativer KI
leistet, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit potenziellen
Kunden in Kontakt treten. Durch seine Flaggschiff-Plattform Amplifye.AI liefert
Demand AI bessere Leads, tiefere Einblicke und echtes Engagement. Seit seiner
Gründung hat das Unternehmen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, dem
Vereinigten Königreich, Irland, Singapur, Australien, Indien, Dubai, Hongkong
und Polen gegründet.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763144/Demand_AI_Poland.jpg (https://c2
12.net/c/link/?t=0&l=de&o=4500469-1&h=2849451206&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.
com%2Fmedia%2F2763144%2FDemand_AI_Poland.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%
2Fmedia%2F2763144%2FDemand_AI_Poland.jpg)
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724609/Demand_AI_Group_Logo.jpg (https:
//c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4500469-1&h=385315772&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc
%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4500469-1%26h%3D1971903813%26u%3Dhttps%253A%25
2F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2724609%252FDemand_AI_Group_Logo.jpg%26a
%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2724609%252FDemand_AI_Gr
oup_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2724609%2FDemand_AI_Gr
oup_Logo.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/demand-ai-expand
iert-nach-warschau-polen--das-9-globale-buro-im-jahr-2025-und-die-erste-europais
che-niederlassung-auWerhalb-des-hauptsitzes-302546726.html
Pressekontakt:
Lauren Whife Akey,
Marketingleiter,
lauren.akey@demandai.co
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180253/6111298
OTS: Demand AI Group Inc
Expansion: "Polen ist für uns von großer strategischer Bedeutung, da es uns die
nötige lokale Präsenz bietet, um die gesamte CEE-Region zu bedienen und zu
wachsen. Warschau bietet uns die perfekte Plattform, um unsere Flaggschifflösung
Amplifyi.ai Unternehmen vorzustellen, die bereit für eine KI-gestützte
Transformation der Nachfragegenerierung sind."
Im Rahmen dieser Expansion ist Daniel Malinokowski als Geschäftsführer für Polen
und CEE zu Demand AI gestoßen. Daniel bringt umfassendes regionales Fachwissen
und einen starken Hintergrund im Bereich der digitalen Transformation mit. "Ich
bin sehr stolz und freue mich sehr, Teil eines so hervorragenden Teams zu
werden", erklärte Malinokowski. "Zum ersten Mal seit langem gehöre ich zu einem
Unternehmen, dessen Lösungen und Produkte wirklich innovativ sind. Die Plattform
von Demand AI wird für Unternehmen in ganz Polen und auf dem gesamten CEE-Markt
einen immensen Wert darstellen."
Mit der Aufnahme von Warschau in seine globale Präsenz beschleunigt Demand AI
weiterhin sein internationales Wachstum und stärkt seine Position als führender
Anbieter von KI-gestützter Nachfragegenerierung.
Informationen zu Demand AI:
Demand AI Group Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für
B2B-Nachfragegenerierung, das Pionierarbeit bei der Nutzung generativer KI
leistet, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit potenziellen
Kunden in Kontakt treten. Durch seine Flaggschiff-Plattform Amplifye.AI liefert
Demand AI bessere Leads, tiefere Einblicke und echtes Engagement. Seit seiner
Gründung hat das Unternehmen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, dem
Vereinigten Königreich, Irland, Singapur, Australien, Indien, Dubai, Hongkong
und Polen gegründet.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2763144/Demand_AI_Poland.jpg (https://c2
12.net/c/link/?t=0&l=de&o=4500469-1&h=2849451206&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.
com%2Fmedia%2F2763144%2FDemand_AI_Poland.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%
2Fmedia%2F2763144%2FDemand_AI_Poland.jpg)
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724609/Demand_AI_Group_Logo.jpg (https:
//c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4500469-1&h=385315772&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc
%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4500469-1%26h%3D1971903813%26u%3Dhttps%253A%25
2F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2724609%252FDemand_AI_Group_Logo.jpg%26a
%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2724609%252FDemand_AI_Gr
oup_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2724609%2FDemand_AI_Gr
oup_Logo.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/demand-ai-expand
iert-nach-warschau-polen--das-9-globale-buro-im-jahr-2025-und-die-erste-europais
che-niederlassung-auWerhalb-des-hauptsitzes-302546726.html
Pressekontakt:
Lauren Whife Akey,
Marketingleiter,
lauren.akey@demandai.co
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180253/6111298
OTS: Demand AI Group Inc
Autor folgen