    Demand AI expandiert nach Warschau, Polen - das 9. globale Büro im Jahr 2025 und die erste europäische Niederlassung außerhalb des Hauptsitzes

    Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Demand AI hat heute die offizielle Eröffnung
    seines Warschauer Büros bekannt gegeben. Dies ist das neunte globale Büro des
    Unternehmens in diesem Jahr und die dritte Neueröffnung allein im August. Dieser
    Meilenstein ist von besonderer Bedeutung, da Warschau die erste operative
    Niederlassung des Unternehmens in Kontinentaleuropa ist, nachdem es seinen
    europäischen Hauptsitz in Dublin, Irland, gegründet hat.

    Der Start in Warschau ist ein strategischer Schritt nach Osteuropa, der Demand
    AI eine lokale Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Technologiezentren
    der Region ermöglicht. Neben der Betreuung des polnischen Marktes wird das
    Warschauer Büro als regionale Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa (CEE)
    fungieren und wichtige Nachbarländer wie die Tschechische Republik, die
    Slowakei, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumänien
    unterstützen.

    Michael Whife, Geschäftsführer von Demand AI, betonte die Bedeutung dieser
    Expansion: "Polen ist für uns von großer strategischer Bedeutung, da es uns die
    nötige lokale Präsenz bietet, um die gesamte CEE-Region zu bedienen und zu
    wachsen. Warschau bietet uns die perfekte Plattform, um unsere Flaggschifflösung
    Amplifyi.ai Unternehmen vorzustellen, die bereit für eine KI-gestützte
    Transformation der Nachfragegenerierung sind."

    Im Rahmen dieser Expansion ist Daniel Malinokowski als Geschäftsführer für Polen
    und CEE zu Demand AI gestoßen. Daniel bringt umfassendes regionales Fachwissen
    und einen starken Hintergrund im Bereich der digitalen Transformation mit. "Ich
    bin sehr stolz und freue mich sehr, Teil eines so hervorragenden Teams zu
    werden", erklärte Malinokowski. "Zum ersten Mal seit langem gehöre ich zu einem
    Unternehmen, dessen Lösungen und Produkte wirklich innovativ sind. Die Plattform
    von Demand AI wird für Unternehmen in ganz Polen und auf dem gesamten CEE-Markt
    einen immensen Wert darstellen."

    Mit der Aufnahme von Warschau in seine globale Präsenz beschleunigt Demand AI
    weiterhin sein internationales Wachstum und stärkt seine Position als führender
    Anbieter von KI-gestützter Nachfragegenerierung.

    Informationen zu Demand AI:

    Demand AI Group Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für
    B2B-Nachfragegenerierung, das Pionierarbeit bei der Nutzung generativer KI
    leistet, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit potenziellen
    Kunden in Kontakt treten. Durch seine Flaggschiff-Plattform Amplifye.AI liefert
    Demand AI bessere Leads, tiefere Einblicke und echtes Engagement. Seit seiner
    Gründung hat das Unternehmen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, dem
    Vereinigten Königreich, Irland, Singapur, Australien, Indien, Dubai, Hongkong
    und Polen gegründet.

