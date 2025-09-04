Demand AI expandiert nach Warschau, Polen - das 9. globale Büro im Jahr 2025 und die erste europäische Niederlassung außerhalb des Hauptsitzes

Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - Demand AI hat heute die offizielle Eröffnung

seines Warschauer Büros bekannt gegeben. Dies ist das neunte globale Büro des

Unternehmens in diesem Jahr und die dritte Neueröffnung allein im August. Dieser

Meilenstein ist von besonderer Bedeutung, da Warschau die erste operative

Niederlassung des Unternehmens in Kontinentaleuropa ist, nachdem es seinen

europäischen Hauptsitz in Dublin, Irland, gegründet hat.



Der Start in Warschau ist ein strategischer Schritt nach Osteuropa, der Demand

AI eine lokale Präsenz in einem der am schnellsten wachsenden Technologiezentren

der Region ermöglicht. Neben der Betreuung des polnischen Marktes wird das

Warschauer Büro als regionale Drehscheibe für Mittel- und Osteuropa (CEE)

fungieren und wichtige Nachbarländer wie die Tschechische Republik, die

Slowakei, Ungarn, Slowenien, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien und Rumänien

unterstützen.





Michael Whife, Geschäftsführer von Demand AI, betonte die Bedeutung dieser

Expansion: "Polen ist für uns von großer strategischer Bedeutung, da es uns die

nötige lokale Präsenz bietet, um die gesamte CEE-Region zu bedienen und zu

wachsen. Warschau bietet uns die perfekte Plattform, um unsere Flaggschifflösung

Amplifyi.ai Unternehmen vorzustellen, die bereit für eine KI-gestützte

Transformation der Nachfragegenerierung sind."



Im Rahmen dieser Expansion ist Daniel Malinokowski als Geschäftsführer für Polen

und CEE zu Demand AI gestoßen. Daniel bringt umfassendes regionales Fachwissen

und einen starken Hintergrund im Bereich der digitalen Transformation mit. "Ich

bin sehr stolz und freue mich sehr, Teil eines so hervorragenden Teams zu

werden", erklärte Malinokowski. "Zum ersten Mal seit langem gehöre ich zu einem

Unternehmen, dessen Lösungen und Produkte wirklich innovativ sind. Die Plattform

von Demand AI wird für Unternehmen in ganz Polen und auf dem gesamten CEE-Markt

einen immensen Wert darstellen."



Mit der Aufnahme von Warschau in seine globale Präsenz beschleunigt Demand AI

weiterhin sein internationales Wachstum und stärkt seine Position als führender

Anbieter von KI-gestützter Nachfragegenerierung.



Informationen zu Demand AI:



Demand AI Group Inc. ist ein weltweit tätiges Unternehmen für

B2B-Nachfragegenerierung, das Pionierarbeit bei der Nutzung generativer KI

leistet, um die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen mit potenziellen

Kunden in Kontakt treten. Durch seine Flaggschiff-Plattform Amplifye.AI liefert

Demand AI bessere Leads, tiefere Einblicke und echtes Engagement. Seit seiner

Gründung hat das Unternehmen Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, dem

Vereinigten Königreich, Irland, Singapur, Australien, Indien, Dubai, Hongkong

und Polen gegründet.



