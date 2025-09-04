Umsatz erreicht 62,4 Milliarden CNY, Nettogewinn steigt um 81 % auf 2,94 Milliarden CNY, F&E-Investitionen steigen um fast 155 %

Diese beeindruckende Leistung wurde durch die robuste Nachfrage nach intelligenten Premium-Elektrofahrzeugen unter der Marke AITO angekurbelt, unterstützt durch eine außergewöhnliche Produktqualität und Lieferfähigkeit. Dazu tragen unter anderem die vielseitige MF-Plattform für eine effiziente Modellentwicklung, die Super Factory für eine schnelle Produktionsskalierung, fortschrittliche digital-intelligente Qualitätssicherungssysteme und ein modernes Luxuserlebnis bei, das den Ruf von AITO auf dem Markt weiter stärkt.

CHONGQING, China, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 29. August gab SERES seine Halbjahresergebnisse 2025 bekannt und meldete ein starkes Wachstum bei allen Schlüsselkennzahlen. In der ersten Jahreshälfte erzielte SERES Betriebseinnahmen in Höhe von 62,4 Mrd. CNY und einen den Aktionären zurechenbaren Nettogewinn von 2,94 Mrd. CNY – ein Anstieg von 81 % gegenüber dem Vorjahr. Die F&E-Investitionen beliefen sich auf 5,12 Mrd. CNY, was einem Anstieg von fast 155 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und die NEV-Verkäufe beliefen sich auf 172.108 Einheiten.

Die neuesten Modelle von AITO legen die Messlatte weiter hoch, wobei der AITO 9 und der AITO 8 ihre Position als Verkaufsschlager behaupten.

In der ersten Hälfte dieses Jahres wurde die AITO-Serie mit mehreren Neueinführungen weiterentwickelt, darunter der AITO 5 Ultra, der AITO 9 in der Edition 2025 und der AITO 8, die allesamt vom Markt und von den Verbrauchern gut angenommen wurden.

Dank der Verbesserungen in der gesamten Wertschöpfungskette hat AITO neue Standards für die Lieferung von Luxusfahrzeugen mit neuer Energie in China gesetzt. Im August 2025 haben die Gesamtauslieferungen aller AITO-Modelle die Marke von 750.000 Einheiten überschritten. Insbesondere haben die kumulierten Auslieferungen des AITO 9 die Marke von 220.000 Einheiten überschritten, was ihn zum meistverkauften Fahrzeug im Luxuswagensegment bis 500.000 CNY macht. Der AITO 8 entwickelte sich nach seinem Debüt schnell zu einem Bestseller: Er wurde über 70.000 Mal ausgeliefert und hielt sich vier Monate in Folge an der Spitze des Preissegments von 400.000 CNY.