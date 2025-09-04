SimCorp will mit SimCorp Alternatives den privaten Markt für Investitionen umgestalten

Highlights:

SimCorp bringt SimCorp Alternatives auf den Markt, ein umfassendes Angebot, das auf die Bedürfnisse aller alternativen Investmentfirmen zugeschnitten ist. Es baut auf dem bestehenden Angebot von SimCorp an Alternativen auf, dem bereits einige der weltweit größten Vermögensverwalter vertrauen.

SimCorp erwirbt die vollständigen Eigentumsrechte an Domos FS, einem Anbieter von Cloud-basierter Software für alternative Anlagen. Durch die Übernahme erhöht sich das auf der SimCorp-Plattform verwaltete Volumen für alternative Anlagen auf über 6 Billionen Euro.

Nächster Meilenstein bei der Entwicklung des umfassenden Buy-Side-Angebots der Deutsche Börse Group, der Muttergesellschaft von SimCorp.

KOPENHAGEN, Dänemark, LONDON und PARIS, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- SimCorp, ein weltweit führendes Finanztechnologieunternehmen und Tochtergesellschaft der Deutsche Börse Group, gab heute die Einführung von SimCorp Alternatives bekannt. Dieses Angebot ist auf die Bedürfnisse aller alternativen Investmentfirmen zugeschnitten und baut auf dem großen Erfolg des SimCorp-Moduls für alternative Investitionen auf.

SimCorp genießt das Vertrauen einiger der weltweit führenden privaten Marktteilnehmer. Die bestehenden alternativen Anlagemöglichkeiten von SimCorp ermöglichen es Vermögensbesitzern, auf der integrierten Plattform SimCorp One einen vollständigen Überblick über ihr Portfolio sowohl auf öffentlichen als auch auf privaten Märkten zu erhalten.

SimCorp Alternatives erweitert die bestehenden Funktionen, sodass nun auch General Partner (GPs), Fondsverwalter, Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMs), Verwaltungsgesellschaften (ManCos) und Verwahrstellen operative Prozesse und regulatorische Berichterstattungen automatisieren und Daten für den gesamten Lebenszyklus ihrer Private-Equity-, Private-Debt-, Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen in einer vollständig integrierten Lösung konsolidieren können.

„Seit über 50 Jahren unterstützt SimCorp die weltweit größten Vermögensverwalter und Vermögensinhaber dabei, ihr Anlagegeschäft zu vereinfachen und zu skalieren", so Peter Sanderson, Chief Executive Officer von SimCorp. „Die Einführung von SimCorp Alternatives ermöglicht es unseren Kunden, ihre Investitionen auf dem privaten Markt durch Automatisierung, KI und Cloud-native Technologie zu transformieren. SimCorp Alternatives stärkt unsere Position als führender Anbieter von integrierten Investment-Management-Lösungen weiter."