Börsen Update USA - 04.09. - Dow Jones stark +0,71 %

Der Dow Jones steht bei 45.570,71 PKT und gewinnt bisher +0,71 %.

Top-Werte: Amazon +4,17 %, American Express +2,25 %, Goldman Sachs Group +2,22 %, IBM +2,14 %, Walt Disney +1,87 %

Flop-Werte: Amgen -0,90 %, Salesforce -0,71 %, Merck & Co -0,62 %, Coca-Cola -0,61 %, Boeing -0,35 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:57) bei 23.540,93 PKT und steigt um +0,57 %.

Top-Werte: Amazon +4,17 %, Automatic Data Processing +4,16 %, KLA Corporation +3,87 %, Shopify +3,57 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,48 %

Flop-Werte: Texas Instruments -3,79 %, The Trade Desk Registered (A) -2,60 %, Biogen -2,06 %, NXP Semiconductors -1,79 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,78 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.481,95 PKT und steigt um +0,55 %.

Top-Werte: T. Rowe Price Group +5,45 %, Williams-Sonoma +5,33 %, Hewlett Packard Enterprise +4,85 %, Builders Firstsource +4,51 %, Western Digital +4,38 %

Flop-Werte: Nisource -5,59 %, Centene -5,55 %, Molina Healthcare -5,25 %, AES -5,25 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -4,18 %