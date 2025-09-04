Börsen Update
Börsen Update USA - 04.09. - Dow Jones stark +0,71 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.570,71 PKT und gewinnt bisher +0,71 %.
Top-Werte: Amazon +4,17 %, American Express +2,25 %, Goldman Sachs Group +2,22 %, IBM +2,14 %, Walt Disney +1,87 %
Flop-Werte: Amgen -0,90 %, Salesforce -0,71 %, Merck & Co -0,62 %, Coca-Cola -0,61 %, Boeing -0,35 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:57) bei 23.540,93 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Amazon +4,17 %, Automatic Data Processing +4,16 %, KLA Corporation +3,87 %, Shopify +3,57 %, Baker Hughes Company Registered (A) +3,48 %
Flop-Werte: Texas Instruments -3,79 %, The Trade Desk Registered (A) -2,60 %, Biogen -2,06 %, NXP Semiconductors -1,79 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,78 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.481,95 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: T. Rowe Price Group +5,45 %, Williams-Sonoma +5,33 %, Hewlett Packard Enterprise +4,85 %, Builders Firstsource +4,51 %, Western Digital +4,38 %
Flop-Werte: Nisource -5,59 %, Centene -5,55 %, Molina Healthcare -5,25 %, AES -5,25 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -4,18 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.