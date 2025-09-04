    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    Wolters Kluwer - Aktie mit Kurssprung - 04.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Wolters Kluwer Aktie bisher um +4,42 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Wolters Kluwer - Aktie mit Kurssprung - 04.09.2025

    Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

    Wolters Kluwer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025

    Die Wolters Kluwer Aktie notiert aktuell bei 109,18 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,42 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,63  entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Wolters Kluwer in den letzten drei Monaten Verluste von -31,25 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -4,76 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Wolters Kluwer auf -33,43 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

    Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,76 %
    1 Monat -20,00 %
    3 Monate -31,25 %
    1 Jahr -30,41 %

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 239 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,11 Mrd.EUR wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 04.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im E-Stoxx 50.

    Share Buyback Transaction Details August 28 – September 3, 2025


    PRESS RELEASE                                         Share Buyback Transaction Details August 28 – September 3, 2025 Alphen aan den Rijn – September 4, 2025 - Wolters Kluwer (Euronext: WKL), a global leader in professional information solutions, …

    Börsenstart Europa - 04.09. - FTSE Athex 20 stark +2,04 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    +3,82 %
    -4,82 %
    -19,95 %
    -31,26 %
    -30,38 %
    +9,85 %
    +54,91 %
    +273,95 %
    +322,02 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1





    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
