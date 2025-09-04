    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Smarte Technologien für den Haushalt von morgen (FOTO)

    Berlin (ots) - Auf der diesjährigen IFA präsentiert Tineco
    (https://global.tineco.com/events/ifa-2025.html) seine neuesten Technologien und
    Produktinnovationen. Besonders deutlich wird dabei, dass die neuen Features
    konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Im Mittelpunkt der
    Präsentation stehen drei Fokusmodelle: die beiden Nass-Trockensauger FLOOR ONE
    S9 Scientist und FLOOR ONE STATION S9 Artist sowie der leistungsstarke
    Akkustaubsauger PURE ONE A90S.

    Die Produkt Highlights im Überblick:

    - FLOOR ONE S9 Scientist: Der ultradünne und kabellose Nass-Trockensauger aus
    der FLOOR ONE S9 Serie besticht durch die zwei innovativen Funktionen Streak
    Free Scraper, der eine streifenfreie Reinigung ermöglicht sowie der HydroBurst
    Funktion, die durch den Einsatz des Wasserstrahls gezielt Schmutz entfernt.
    - FLOOR ONE STATION S9 Artist: Tinecos erster smarter Bodenreiniger mit einer
    Smart Refresh Station, die automatisch heißes Wasser nachfüllt und so
    sicherstellt, dass das Gerät stets einsatzbereit ist.
    - PURE ONE A90S: Der kabellose Staubsauger verfügt über eine eigens von Tineco
    entwickelte 3D Sense Brush, eine intelligente Bürste, die mehrere Highlights
    miteinander kombiniert und so eine Reinigung in allen Ecken ermöglicht.

    Mit seinen neuen Produkten und innovativen Funktionen unterstreicht Tineco
    einmal mehr seine Rolle als Pionier smarter Haushaltslösungen.

    Tineco präsentiert seine neuen Produkte vom 5. bis 9. September in Berlin in
    Halle 9, Stand 114.

    Über Tineco

    Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten
    Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden
    Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den
    Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL
    (Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz
    1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben
    durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu
    entwickeln.

    Pressekontakt:

    mailto:silvia.shi@tineco.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158602/6111309
    OTS: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD.




