Smarte Technologien für den Haushalt von morgen (FOTO)

Auf der diesjährigen IFA präsentiert Tineco

(https://global.tineco.com/events/ifa-2025.html) seine neuesten Technologien und

Produktinnovationen. Besonders deutlich wird dabei, dass die neuen Features

konsequent auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Im Mittelpunkt der

Präsentation stehen drei Fokusmodelle: die beiden Nass-Trockensauger FLOOR ONE

S9 Scientist und FLOOR ONE STATION S9 Artist sowie der leistungsstarke

Akkustaubsauger PURE ONE A90S.



Die Produkt Highlights im Überblick:





- FLOOR ONE S9 Scientist: Der ultradünne und kabellose Nass-Trockensauger aus

der FLOOR ONE S9 Serie besticht durch die zwei innovativen Funktionen Streak

Free Scraper, der eine streifenfreie Reinigung ermöglicht sowie der HydroBurst

Funktion, die durch den Einsatz des Wasserstrahls gezielt Schmutz entfernt.

- FLOOR ONE STATION S9 Artist: Tinecos erster smarter Bodenreiniger mit einer

Smart Refresh Station, die automatisch heißes Wasser nachfüllt und so

sicherstellt, dass das Gerät stets einsatzbereit ist.

- PURE ONE A90S: Der kabellose Staubsauger verfügt über eine eigens von Tineco

entwickelte 3D Sense Brush, eine intelligente Bürste, die mehrere Highlights

miteinander kombiniert und so eine Reinigung in allen Ecken ermöglicht.



Mit seinen neuen Produkten und innovativen Funktionen unterstreicht Tineco

einmal mehr seine Rolle als Pionier smarter Haushaltslösungen.



Tineco präsentiert seine neuen Produkte vom 5. bis 9. September in Berlin in

Halle 9, Stand 114.



Über Tineco



Tineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten

Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden

Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den

Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL

(Mat Juni 2024, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit auf Platz

1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben

durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu

entwickeln.



