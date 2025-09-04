Bybit Card startet in Europa mit einem unvergleichlichen Cashback von 20 %

WIEN, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- BybitEU, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt gemessen am Handelsvolumen, gibt heute die offizielle Einführung der Bybit Card im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) bekannt und läutet damit eine neue Ära der Kryptowährungsnutzung im Alltag ein.

Zur Feier dieses Meilensteins erhalten neue Nutzer, die sich im September erfolgreich bewerben, einen exklusiven Cashback von 20 % auf alle berechtigten Ausgaben, die sie mit ihrer Bybit Card tätigen. Diese besondere Willkommenskampagne unterstreicht das Engagement von Bybit EU, die Akzeptanz von Kryptowährungen in Europa voranzutreiben, indem es Nutzern ermöglicht wird, ihre digitalen Vermögenswerte nahtlos bei Millionen von Händlern weltweit auszugeben.