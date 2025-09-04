RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Management habe einen attraktiven europäischen Markt für grünen Wasserstoff betont, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für Spanien und Schweden./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 9,10EUR auf Tradegate (04. September 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.