    RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Management habe einen attraktiven europäischen Markt für grünen Wasserstoff betont, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für Spanien und Schweden./rob/bek/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 9,10EUR auf Tradegate (04. September 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Colin Moody
    Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 15
    Kursziel alt: 15
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



