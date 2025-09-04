RBC stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Management habe einen attraktiven europäischen Markt für grünen Wasserstoff betont, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das gelte vor allem für Spanien und Schweden./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 9,10EUR auf Tradegate (04. September 2025, 19:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Colin Moody
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 15
Kursziel alt: 15
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte