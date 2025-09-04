LOLC Advanced Tech und Corsair Group arbeiten zusammen, um in Sri Lanka Abfall in Brennstoff umzuwandeln

Amsterdam, Niederlande / ACCESS Newswire / 4. September 2025 / LOLC Advanced Technologies (LOLC AT), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von LOLC Holdings Plc, hat eine wegweisende Partnerschaft mit Corsair Group International mit Hauptsitz in Amsterdam angekündigt, um die bestehende Abfallverbrennungsanlage von LOLC AT in Kerawalapitiya zu modernisieren und erweitern. Diese strategische Initiative zielt auf das wachsende Problem der Kunststoff- und Polyethylenabfälle in Sri Lankas ab. Sri Lanka erzeugt schätzungsweise 7.000 Tonnen Festabfälle pro Tag, was etwa 2,56 Millionen Tonnen pro Jahr entspricht, wovon ein erheblicher Teil aus Polyethylen und Kunststoff besteht. Die Plastikverschmutzung ist zu einem der dringendsten Umweltprobleme des Landes geworden, wobei ein Großteil dieser Abfälle auf ausufernden Deponien sowie in Wasserstraßen und Ozeanen landet und damit die Ökosysteme, die öffentliche Gesundheit und den Tourismus ernsthaft bedroht.

LOLC AT hat im Jahr 2023 eine Müllverbrennungsanlage finanziert und in Betrieb genommen, die im Jahr 2024 erfolgreich betrieben wurde. In diesem Werk werden nicht recycelbare Kunststoffe in einen wiederverwendbaren Brennstoff umgewandelt, der eine mögliche Alternative zu fossilen Brennstoffen darstellt und gleichzeitig Abfälle vor der Deponie und Verbrennung bewahrt. Die neue Zusammenarbeit mit Corsair Group International wird auf dieser Grundlage aufbauen und modernste Verbesserungen einführen, um die Verarbeitungskapazität zu erhöhen und die Effizienz zu steigern. Durch die firmeneigene Technologie, die Corsair gemeinsam mit seinen Technologiepartnern entwickelt hat, konzentriert sich das Projekt auf die Herstellung von hochwertigem, ISCC PLUS-zertifiziertem Pyrolyseöl, das zu einer Kreislaufwirtschaft beiträgt, in der Abfälle in Ressourcen umgewandelt werden, die auf nachhaltige und skalierbare Weise wieder in die Wirtschaft integriert werden können.

Die erweiterte Anlage wird in der Lage sein, größere Mengen an Kunststoffabfällen und eine größere Bandbreite von Materialarten zu verarbeiten und sie in hochwertiges Pyrolyseöl zu verwandeln, das als Rohstoff für petrochemische Unternehmen zur Herstellung neuer Kunststoffe dient, wodurch die Anlage einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft in der Kunststoff-Wertschöpfungskette leisten kann. Auf diese Weise wird zielt sie nicht nur auf eine kritische Herausforderung im Umweltbereich ab, sondern schafft auch grüne Arbeitsplätze, fördert Innovationen und verleiht Sri Lanka eine regionale Führungsrolle in Bezug auf nachhaltige Abfallmanagementlösungen.