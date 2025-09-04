BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes wertete Studiendaten zum Medikament Amlitelimab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Das Mittel habe unverändert Blockbuster-Potenzial/rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,56 % und einem Kurs von 78,82EUR auf Tradegate (04. September 2025, 20:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 119

Kursziel alt: 119

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

