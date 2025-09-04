BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes wertete Studiendaten zum Medikament Amlitelimab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Das Mittel habe unverändert Blockbuster-Potenzial/rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,56 % und einem Kurs von 78,82EUR auf Tradegate (04. September 2025, 20:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Florent Cespedes
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 119
Kursziel alt: 119
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
