Mit KI-Innovationen zur europäischen Wasserwende (FOTO)

Venedig (ots) - Unter dem Titel "Water - Shaping the Future" haben sich fÃ¼hrende

Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zur

jÃ¤hrlichen Wilo-Industriekonferenz in Venedig versammelt. Auf Einladung des

multinationalen Wassertechnologiekonzerns diskutierten die Expertinnen und

Experten die zentralsten Herausforderungen im Umgang mit der immer knapper

werdenden Ressource und mÃ¶gliche Antworten darauf. Im Mittelpunkt des Austauschs

standen vor allem die Rolle von KÃ¼nstlicher Intelligenz zur LÃ¶sung der

Wasserkrise und der europÃ¤ische Blue Deal. Veranstaltet wurde die

Industriekonferenz in Kooperation mit der European Water Association (EWA).



"Wasserknappheit ist lÃ¤ngst auch ein europÃ¤isches Problem. Die EuropÃ¤ische Union

muss sich dieser Wahrheit endlich stellen. Dazu gehÃ¶rt, die Wasserinfrastruktur

als genauso kritisch zu betrachten wie die Verteidigungs- und die

Energieinfrastruktur", erlÃ¤utert Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo

Group. "Nur mit einer wirksamen Wasserstrategie und einem Blue Deal als

Umsetzungsinstrument gelingt die Ã¼berfÃ¤llige europÃ¤ische Wasserwende." Peter

Glauner, Regional CEO von Wilo Europe, ergÃ¤nzt: "Erst, wenn diese politischen

Ambitionen angestoÃŸen sind, kÃ¶nnen sie durch technologische Innovationen der

europÃ¤ischen Wasserindustrie wirksam gehebelt werden."









Neben Key Notes aus dem Wilo-Management und von Pietro Francesco De Lotto,

Mitglied des PrÃ¤sidiums des EuropÃ¤ischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,

enthielt die Konferenzagenda ein ExpertengesprÃ¤ch mit Tommaso Ghidini, Head of

Mechanical Department der European Space Agency (ESA). In einer Paneldiskussion

kamen fÃ¼hrende Vertreter der Wasserindustrie zu Wort, darunter Fachleute von

Wilo,

gezeigt, dass die KI-Revolution erhebliche Chancen im Hinblick auf die mit der

Wasserknappheit einhergehenden Herausforderungen bietet", so Oliver Hermes.



An Wilos diesjÃ¤hriger Industriekonferenz nahm auch das Top-Management der Wilo

Group teil, das sich in Venedig zum International Meeting of General Managers

(IMGM) traf. Die jÃ¤hrliche FÃ¼hrungskrÃ¤ftetagung des Konzerns stand ebenfalls im

Zeichen der KÃ¼nstlichen Intelligenz: WATER AI steht exemplarisch fÃ¼r Wilos

Anspruch, als Pionier seiner Branche das Digitale & KI-Zeitalter zu gestalten.

Oliver Hermes: "Wir befÃ¤higen die WertschÃ¶pfungskette von KI, implementieren KI

in unsere Produkte, Systeme und LÃ¶sungen und integrieren KI in unsere tÃ¤gliche

Arbeit - ohne dabei den Menschen aus den Augen zu verlieren."



Ãœber Wilo:



Wilo ist ein Pionier fÃ¼r nachhaltige und intelligente Premium-Wassertechnologie

zur BewÃ¤ltigung globaler Herausforderungen - mit Impact fÃ¼r alle. Der Taktgeber

unseres Handelns ist die Ã¼bergeordnete Wilo-Nachhaltigkeitsstrategie und ihre

zentralen Wirkbereiche Creating, Caring, Connecting. Ãœber 9.000 Mitarbeitende

weltweit arbeiten jeden Tag an Innovationen mit einem klaren Ziel: die

LebensqualitÃ¤t der Menschen zu verbessern. In der GebÃ¤udetechnik, der

Wasserwirtschaft und der Industrie bewegen, behandeln und steuern wir die

wichtigste Ressource unseres Planeten. Seit mehr als 150 Jahren denken wir

voraus - und gestalten heute als Vorreiter unserer Branche das Digitale &

KI-Zeitalter. Wir nennen das: Pioneering for You.



Mehr Informationen unter http://www.wilo.com/ .



