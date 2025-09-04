    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Wilo-Industriekonferenz in Venedig

    Mit KI-Innovationen zur europäischen Wasserwende (FOTO)

    Venedig (ots) - Unter dem Titel "Water - Shaping the Future" haben sich fÃ¼hrende
    Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zur
    jÃ¤hrlichen Wilo-Industriekonferenz in Venedig versammelt. Auf Einladung des
    multinationalen Wassertechnologiekonzerns diskutierten die Expertinnen und
    Experten die zentralsten Herausforderungen im Umgang mit der immer knapper
    werdenden Ressource und mÃ¶gliche Antworten darauf. Im Mittelpunkt des Austauschs
    standen vor allem die Rolle von KÃ¼nstlicher Intelligenz zur LÃ¶sung der
    Wasserkrise und der europÃ¤ische Blue Deal. Veranstaltet wurde die
    Industriekonferenz in Kooperation mit der European Water Association (EWA).

    "Wasserknappheit ist lÃ¤ngst auch ein europÃ¤isches Problem. Die EuropÃ¤ische Union
    muss sich dieser Wahrheit endlich stellen. Dazu gehÃ¶rt, die Wasserinfrastruktur
    als genauso kritisch zu betrachten wie die Verteidigungs- und die
    Energieinfrastruktur", erlÃ¤utert Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo
    Group. "Nur mit einer wirksamen Wasserstrategie und einem Blue Deal als
    Umsetzungsinstrument gelingt die Ã¼berfÃ¤llige europÃ¤ische Wasserwende." Peter
    Glauner, Regional CEO von Wilo Europe, ergÃ¤nzt: "Erst, wenn diese politischen
    Ambitionen angestoÃŸen sind, kÃ¶nnen sie durch technologische Innovationen der
    europÃ¤ischen Wasserindustrie wirksam gehebelt werden."

    Wasserknappheit: KI-Revolution bedeutet "erhebliche Chancen"

    Neben Key Notes aus dem Wilo-Management und von Pietro Francesco De Lotto,
    Mitglied des PrÃ¤sidiums des EuropÃ¤ischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,
    enthielt die Konferenzagenda ein ExpertengesprÃ¤ch mit Tommaso Ghidini, Head of
    Mechanical Department der European Space Agency (ESA). In einer Paneldiskussion
    kamen fÃ¼hrende Vertreter der Wasserindustrie zu Wort, darunter Fachleute von
    Wilo, Siemens und Emerald Technology Ventures. "Die BeitrÃ¤ge haben deutlich
    gezeigt, dass die KI-Revolution erhebliche Chancen im Hinblick auf die mit der
    Wasserknappheit einhergehenden Herausforderungen bietet", so Oliver Hermes.

    An Wilos diesjÃ¤hriger Industriekonferenz nahm auch das Top-Management der Wilo
    Group teil, das sich in Venedig zum International Meeting of General Managers
    (IMGM) traf. Die jÃ¤hrliche FÃ¼hrungskrÃ¤ftetagung des Konzerns stand ebenfalls im
    Zeichen der KÃ¼nstlichen Intelligenz: WATER AI steht exemplarisch fÃ¼r Wilos
    Anspruch, als Pionier seiner Branche das Digitale & KI-Zeitalter zu gestalten.
    Oliver Hermes: "Wir befÃ¤higen die WertschÃ¶pfungskette von KI, implementieren KI
    in unsere Produkte, Systeme und LÃ¶sungen und integrieren KI in unsere tÃ¤gliche
    Arbeit - ohne dabei den Menschen aus den Augen zu verlieren."

    Ãœber Wilo:

    Wilo ist ein Pionier fÃ¼r nachhaltige und intelligente Premium-Wassertechnologie
    zur BewÃ¤ltigung globaler Herausforderungen - mit Impact fÃ¼r alle. Der Taktgeber
    unseres Handelns ist die Ã¼bergeordnete Wilo-Nachhaltigkeitsstrategie und ihre
    zentralen Wirkbereiche Creating, Caring, Connecting. Ãœber 9.000 Mitarbeitende
    weltweit arbeiten jeden Tag an Innovationen mit einem klaren Ziel: die
    LebensqualitÃ¤t der Menschen zu verbessern. In der GebÃ¤udetechnik, der
    Wasserwirtschaft und der Industrie bewegen, behandeln und steuern wir die
    wichtigste Ressource unseres Planeten. Seit mehr als 150 Jahren denken wir
    voraus - und gestalten heute als Vorreiter unserer Branche das Digitale &
    KI-Zeitalter. Wir nennen das: Pioneering for You.

    Mehr Informationen unter http://www.wilo.com/ .

