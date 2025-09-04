Wilo-Industriekonferenz in Venedig
Mit KI-Innovationen zur europäischen Wasserwende (FOTO)
Venedig (ots) - Unter dem Titel "Water - Shaping the Future" haben sich fÃ¼hrende
Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft zur
jÃ¤hrlichen Wilo-Industriekonferenz in Venedig versammelt. Auf Einladung des
multinationalen Wassertechnologiekonzerns diskutierten die Expertinnen und
Experten die zentralsten Herausforderungen im Umgang mit der immer knapper
werdenden Ressource und mÃ¶gliche Antworten darauf. Im Mittelpunkt des Austauschs
standen vor allem die Rolle von KÃ¼nstlicher Intelligenz zur LÃ¶sung der
Wasserkrise und der europÃ¤ische Blue Deal. Veranstaltet wurde die
Industriekonferenz in Kooperation mit der European Water Association (EWA).
"Wasserknappheit ist lÃ¤ngst auch ein europÃ¤isches Problem. Die EuropÃ¤ische Union
muss sich dieser Wahrheit endlich stellen. Dazu gehÃ¶rt, die Wasserinfrastruktur
als genauso kritisch zu betrachten wie die Verteidigungs- und die
Energieinfrastruktur", erlÃ¤utert Oliver Hermes, President & Global CEO der Wilo
Group. "Nur mit einer wirksamen Wasserstrategie und einem Blue Deal als
Umsetzungsinstrument gelingt die Ã¼berfÃ¤llige europÃ¤ische Wasserwende." Peter
Glauner, Regional CEO von Wilo Europe, ergÃ¤nzt: "Erst, wenn diese politischen
Ambitionen angestoÃŸen sind, kÃ¶nnen sie durch technologische Innovationen der
europÃ¤ischen Wasserindustrie wirksam gehebelt werden."
Wasserknappheit: KI-Revolution bedeutet "erhebliche Chancen"
Neben Key Notes aus dem Wilo-Management und von Pietro Francesco De Lotto,
Mitglied des PrÃ¤sidiums des EuropÃ¤ischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,
enthielt die Konferenzagenda ein ExpertengesprÃ¤ch mit Tommaso Ghidini, Head of
Mechanical Department der European Space Agency (ESA). In einer Paneldiskussion
kamen fÃ¼hrende Vertreter der Wasserindustrie zu Wort, darunter Fachleute von
Wilo, Siemens und Emerald Technology Ventures. "Die BeitrÃ¤ge haben deutlich
gezeigt, dass die KI-Revolution erhebliche Chancen im Hinblick auf die mit der
Wasserknappheit einhergehenden Herausforderungen bietet", so Oliver Hermes.
An Wilos diesjÃ¤hriger Industriekonferenz nahm auch das Top-Management der Wilo
Group teil, das sich in Venedig zum International Meeting of General Managers
(IMGM) traf. Die jÃ¤hrliche FÃ¼hrungskrÃ¤ftetagung des Konzerns stand ebenfalls im
Zeichen der KÃ¼nstlichen Intelligenz: WATER AI steht exemplarisch fÃ¼r Wilos
Anspruch, als Pionier seiner Branche das Digitale & KI-Zeitalter zu gestalten.
Oliver Hermes: "Wir befÃ¤higen die WertschÃ¶pfungskette von KI, implementieren KI
in unsere Produkte, Systeme und LÃ¶sungen und integrieren KI in unsere tÃ¤gliche
Arbeit - ohne dabei den Menschen aus den Augen zu verlieren."
Ãœber Wilo:
Wilo ist ein Pionier fÃ¼r nachhaltige und intelligente Premium-Wassertechnologie
zur BewÃ¤ltigung globaler Herausforderungen - mit Impact fÃ¼r alle. Der Taktgeber
unseres Handelns ist die Ã¼bergeordnete Wilo-Nachhaltigkeitsstrategie und ihre
zentralen Wirkbereiche Creating, Caring, Connecting. Ãœber 9.000 Mitarbeitende
weltweit arbeiten jeden Tag an Innovationen mit einem klaren Ziel: die
LebensqualitÃ¤t der Menschen zu verbessern. In der GebÃ¤udetechnik, der
Wasserwirtschaft und der Industrie bewegen, behandeln und steuern wir die
wichtigste Ressource unseres Planeten. Seit mehr als 150 Jahren denken wir
voraus - und gestalten heute als Vorreiter unserer Branche das Digitale &
KI-Zeitalter. Wir nennen das: Pioneering for You.
Mehr Informationen unter http://www.wilo.com/ .
Pressekontakt:
Silas Schefers
Wilo Group
T: +49 231 4102 7160
M: +49 173 895 91 87
mailto:silas.schefers@wilo.com
