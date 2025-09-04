Deutlicher Kurssprung bei der Williams-Sonoma Aktie - 04.09.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Williams-Sonoma Aktie. Sie steigt um +5,53 % auf 173,28€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Williams-Sonoma kombiniert Tradition mit Innovation und bietet exklusive, qualitativ hochwertige Haushaltsprodukte an, die es von der Konkurrenz abheben.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Williams-Sonoma einen Gewinn von +16,30 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Williams-Sonoma Aktie damit um -0,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,98 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Williams-Sonoma -7,43 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

Williams-Sonoma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,05 % 1 Monat +1,98 % 3 Monate +16,30 % 1 Jahr +39,07 %

Informationen zur Williams-Sonoma Aktie

Es gibt 123 Mio. Williams-Sonoma Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,20 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Williams-Sonoma Aktie jetzt kaufen?

Ob die Williams-Sonoma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Williams-Sonoma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.