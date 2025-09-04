    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Euro bewegt sich kaum noch

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurokurs bleibt stabil bei 1,1644 US-Dollar.
    • Markt wartet auf US-Arbeitsmarktbericht am Freitag.
    • Uneinheitliche US-Konjunkturdaten beeinflussen kaum.
    Devisen - Euro bewegt sich kaum noch
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im späten US-Devisenhandel auf der Stelle getreten. Die Marktteilnehmer richten den Blick bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag veröffentlicht wird.

    Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1644 US-Dollar, etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) Dollar festgesetzt.

    Konjunkturdaten aus den USA fielen am Donnerstag uneinheitlich aus und gaben dem Devisenpaar kaum Impulse. So hat sich der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft laut dem privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP im August abgeschwächt. Zudem stiegen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stärker als erwartet. Die Stimmung im Dienstleistungssektor hellte sich im August etwas stärker als erwartet auf, bleibt jedoch auf einem eher niedrigen Niveau./bek/nas




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Euro bewegt sich kaum noch Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im späten US-Devisenhandel auf der Stelle getreten. Die Marktteilnehmer richten den Blick bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag veröffentlicht wird. Zuletzt notierte die europäische …