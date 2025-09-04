Euro bewegt sich kaum noch

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im späten US-Devisenhandel auf der Stelle getreten. Die Marktteilnehmer richten den Blick bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für August, der am Freitag veröffentlicht wird.

Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1644 US-Dollar, etwa auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1653 (Dienstag: 1,1646) Dollar festgesetzt.