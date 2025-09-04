    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    con le innovazioni dell'AI per la "transizione idrica europea" / Il gruppo specializzato in tecnologie idriche organizza un incontro di scambio di alto livello (FOTO)

    Venezia (ots) - Con il titolo "Water - Shaping the Future", rappresentanti di
    spicco del mondo scientifico, politico ed economico si sono riuniti a Venezia in
    occasione della conferenza di settore annuale di Wilo. Su invito del gruppo
    multinazionale di tecnologie idriche, gli esperti e le esperte hanno discusso
    delle sfide principali nella gestione di questa risorsa sempre più scarsa e le
    possibili soluzioni. Lo scambio si è concentrato principalmente sul ruolo
    dell'intelligenza artificiale nella risoluzione della crisi idrica e sul Blue
    Deal europeo. La conferenza è stata organizzata in collaborazione con la
    European Water Association (EWA).

    "La scarsità idrica è da tempo un problema anche europeo e l'Unione europea deve
    affrontare la realtà dei fatti. Ciò significa considerare come critica
    l'infrastruttura idrica tanto quanto quella della difesa e dell'energia", spiega
    Oliver Hermes, President & Global CEO del Wilo Group. "Solo con una strategia
    idrica efficace e utilizzando il Blue Deal come strumento di attuazione potremo
    realizzare con successo la transizione idrica europea, attesa da tempo". Peter
    Glauner, Regional CEO di Wilo Europe, aggiunge: "Solo quando queste ambizioni
    politiche saranno state avviate, sarà possibile sfruttarle efficacemente
    attraverso le innovazioni tecnologiche nell'industria idrica europea".

    Scarsità idrica: la rivoluzione dell'IA offre "notevoli opportunità"

    Oltre ai discorsi di apertura del management di Wilo e di Pietro Francesco De
    Lotto, membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale
    europeo, l'ordine del giorno della conferenza prevedeva un dibattito tra esperti
    a cui ha partecipato Tommaso Ghidini, capo del Dipartimento di ingegneria
    meccanica dell'Agenzia spaziale europea (ESA). I principali rappresentanti
    dell'industria idrica, tra cui esperti di Wilo, Siemens ed Emerald Technology
    Ventures, hanno detto la loro in una tavola rotonda. "I contributi hanno
    dimostrato chiaramente che la rivoluzione dell'IA offre notevoli opportunità per
    quanto riguarda le sfide legate alla scarsità idrica", afferma Oliver Hermes.

    Alla conferenza di settore organizzata quest'anno da Wilo hanno partecipato
    anche i vertici del Wilo Group, riuniti a Venezia per l'International Meeting of
    General Managers (IMGM). Anche la conferenza annuale dei dirigenti del Gruppo si
    è concentrata sull'intelligenza artificiale: WATER AI incarna la volontà di Wilo
    di essere un pioniere nel proprio settore e plasmare l'era del digitale e
    dell'IA. Oliver Hermes: "Rendiamo possibile la catena del valore
    dell'intelligenza artificiale, implementiamo l'IA nei nostri prodotti, sistemi e
    soluzioni e la integriamo nel nostro lavoro quotidiano, senza mai perdere di
    vista il valore delle persone".

    Su Wilo:

    Wilo è un pioniere nel settore delle tecnologie idriche sostenibili e
    intelligenti per vincere le sfide globali, con un impatto per tutti. Le nostre
    azioni sono guidate dalla strategia generale di sostenibilità di Wilo e dai suoi
    principi centrali: Creating, Caring, Connecting. Oltre 9.000 dipendenti in tutto
    il mondo lavorano ogni giorno alle innovazioni con un obiettivo chiaro:
    migliorare la qualità della vita delle persone. Nella tecnica edilizia, nella
    gestione delle risorse idriche e nell'industria, muoviamo, trattiamo e
    controlliamo la risorsa più importante del nostro pianeta. Guardiamo al futuro
    da oltre 150 anni e, in quanto pionieri del nostro settore, diamo forma all'era
    dell'intelligenza artificiale e del digitale. Il nostro motto: Pioneering for
    You.

    Maggiori informazioni su http://www.wilo.com .

