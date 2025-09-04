Conferenza di settore Wilo a Venezia
con le innovazioni dell'AI per la "transizione idrica europea" / Il gruppo specializzato in tecnologie idriche organizza un incontro di scambio di alto livello (FOTO)
Venezia (ots) - Con il titolo "Water - Shaping the Future", rappresentanti di
spicco del mondo scientifico, politico ed economico si sono riuniti a Venezia in
occasione della conferenza di settore annuale di Wilo. Su invito del gruppo
multinazionale di tecnologie idriche, gli esperti e le esperte hanno discusso
delle sfide principali nella gestione di questa risorsa sempre più scarsa e le
possibili soluzioni. Lo scambio si è concentrato principalmente sul ruolo
dell'intelligenza artificiale nella risoluzione della crisi idrica e sul Blue
Deal europeo. La conferenza è stata organizzata in collaborazione con la
European Water Association (EWA).
"La scarsità idrica è da tempo un problema anche europeo e l'Unione europea deve
affrontare la realtà dei fatti. Ciò significa considerare come critica
l'infrastruttura idrica tanto quanto quella della difesa e dell'energia", spiega
Oliver Hermes, President & Global CEO del Wilo Group. "Solo con una strategia
idrica efficace e utilizzando il Blue Deal come strumento di attuazione potremo
realizzare con successo la transizione idrica europea, attesa da tempo". Peter
Glauner, Regional CEO di Wilo Europe, aggiunge: "Solo quando queste ambizioni
politiche saranno state avviate, sarà possibile sfruttarle efficacemente
attraverso le innovazioni tecnologiche nell'industria idrica europea".
Scarsità idrica: la rivoluzione dell'IA offre "notevoli opportunità"
Oltre ai discorsi di apertura del management di Wilo e di Pietro Francesco De
Lotto, membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale
europeo, l'ordine del giorno della conferenza prevedeva un dibattito tra esperti
a cui ha partecipato Tommaso Ghidini, capo del Dipartimento di ingegneria
meccanica dell'Agenzia spaziale europea (ESA). I principali rappresentanti
dell'industria idrica, tra cui esperti di Wilo, Siemens ed Emerald Technology
Ventures, hanno detto la loro in una tavola rotonda. "I contributi hanno
dimostrato chiaramente che la rivoluzione dell'IA offre notevoli opportunità per
quanto riguarda le sfide legate alla scarsità idrica", afferma Oliver Hermes.
Alla conferenza di settore organizzata quest'anno da Wilo hanno partecipato
anche i vertici del Wilo Group, riuniti a Venezia per l'International Meeting of
General Managers (IMGM). Anche la conferenza annuale dei dirigenti del Gruppo si
è concentrata sull'intelligenza artificiale: WATER AI incarna la volontà di Wilo
di essere un pioniere nel proprio settore e plasmare l'era del digitale e
dell'IA. Oliver Hermes: "Rendiamo possibile la catena del valore
dell'intelligenza artificiale, implementiamo l'IA nei nostri prodotti, sistemi e
soluzioni e la integriamo nel nostro lavoro quotidiano, senza mai perdere di
vista il valore delle persone".
Su Wilo:
Wilo è un pioniere nel settore delle tecnologie idriche sostenibili e
intelligenti per vincere le sfide globali, con un impatto per tutti. Le nostre
azioni sono guidate dalla strategia generale di sostenibilità di Wilo e dai suoi
principi centrali: Creating, Caring, Connecting. Oltre 9.000 dipendenti in tutto
il mondo lavorano ogni giorno alle innovazioni con un obiettivo chiaro:
migliorare la qualità della vita delle persone. Nella tecnica edilizia, nella
gestione delle risorse idriche e nell'industria, muoviamo, trattiamo e
controlliamo la risorsa più importante del nostro pianeta. Guardiamo al futuro
da oltre 150 anni e, in quanto pionieri del nostro settore, diamo forma all'era
dell'intelligenza artificiale e del digitale. Il nostro motto: Pioneering for
You.
Maggiori informazioni su http://www.wilo.com .
