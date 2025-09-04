con le innovazioni dell'AI per la "transizione idrica europea" / Il gruppo specializzato in tecnologie idriche organizza un incontro di scambio di alto livello (FOTO)

Venezia (ots) - Con il titolo "Water - Shaping the Future", rappresentanti di

spicco del mondo scientifico, politico ed economico si sono riuniti a Venezia in

occasione della conferenza di settore annuale di Wilo. Su invito del gruppo

multinazionale di tecnologie idriche, gli esperti e le esperte hanno discusso

delle sfide principali nella gestione di questa risorsa sempre più scarsa e le

possibili soluzioni. Lo scambio si è concentrato principalmente sul ruolo

dell'intelligenza artificiale nella risoluzione della crisi idrica e sul Blue

Deal europeo. La conferenza è stata organizzata in collaborazione con la

European Water Association (EWA).



"La scarsità idrica è da tempo un problema anche europeo e l'Unione europea deve

affrontare la realtà dei fatti. Ciò significa considerare come critica

l'infrastruttura idrica tanto quanto quella della difesa e dell'energia", spiega

Oliver Hermes, President & Global CEO del Wilo Group. "Solo con una strategia

idrica efficace e utilizzando il Blue Deal come strumento di attuazione potremo

realizzare con successo la transizione idrica europea, attesa da tempo". Peter

Glauner, Regional CEO di Wilo Europe, aggiunge: "Solo quando queste ambizioni

politiche saranno state avviate, sarà possibile sfruttarle efficacemente

attraverso le innovazioni tecnologiche nell'industria idrica europea".









Oltre ai discorsi di apertura del management di Wilo e di Pietro Francesco De

Lotto, membro dell'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale

europeo, l'ordine del giorno della conferenza prevedeva un dibattito tra esperti

a cui ha partecipato Tommaso Ghidini, capo del Dipartimento di ingegneria

meccanica dell'Agenzia spaziale europea (ESA). I principali rappresentanti

dell'industria idrica, tra cui esperti di Wilo,

Ventures, hanno detto la loro in una tavola rotonda. "I contributi hanno

dimostrato chiaramente che la rivoluzione dell'IA offre notevoli opportunità per

quanto riguarda le sfide legate alla scarsità idrica", afferma Oliver Hermes.



Alla conferenza di settore organizzata quest'anno da Wilo hanno partecipato

anche i vertici del Wilo Group, riuniti a Venezia per l'International Meeting of

General Managers (IMGM). Anche la conferenza annuale dei dirigenti del Gruppo si

è concentrata sull'intelligenza artificiale: WATER AI incarna la volontà di Wilo

di essere un pioniere nel proprio settore e plasmare l'era del digitale e

dell'IA. Oliver Hermes: "Rendiamo possibile la catena del valore

dell'intelligenza artificiale, implementiamo l'IA nei nostri prodotti, sistemi e

soluzioni e la integriamo nel nostro lavoro quotidiano, senza mai perdere di

vista il valore delle persone".



Su Wilo:



Wilo è un pioniere nel settore delle tecnologie idriche sostenibili e

intelligenti per vincere le sfide globali, con un impatto per tutti. Le nostre

azioni sono guidate dalla strategia generale di sostenibilità di Wilo e dai suoi

principi centrali: Creating, Caring, Connecting. Oltre 9.000 dipendenti in tutto

il mondo lavorano ogni giorno alle innovazioni con un obiettivo chiaro:

migliorare la qualità della vita delle persone. Nella tecnica edilizia, nella

gestione delle risorse idriche e nell'industria, muoviamo, trattiamo e

controlliamo la risorsa più importante del nostro pianeta. Guardiamo al futuro

da oltre 150 anni e, in quanto pionieri del nostro settore, diamo forma all'era

dell'intelligenza artificiale e del digitale. Il nostro motto: Pioneering for

You.



