Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 04.09.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Micron Technology
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 1
Performance 1M: +13,76 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 2
Performance 1M: -5,20 %
Amazon
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 3
Performance 1M: +6,90 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 4
Performance 1M: -2,49 %
Copart
Tagesperformance: +3,75 %
Platz 5
Performance 1M: +7,02 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 6
Performance 1M: -4,89 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 7
Performance 1M: +6,78 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 8
Performance 1M: -9,14 %
Shopify
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 9
Performance 1M: +19,19 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 10
Performance 1M: +1,16 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 11
Performance 1M: -15,59 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 12
Performance 1M: -37,75 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 13
Performance 1M: +0,16 %
Netflix
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 14
Performance 1M: +5,19 %
Lululemon Athletica
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 15
Performance 1M: +3,43 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 16
Performance 1M: +6,01 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 17
Performance 1M: +30,94 %
Intel
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 18
Performance 1M: +23,38 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,52 %
Platz 19
Performance 1M: +2,84 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 20
Performance 1M: -13,32 %
Paccar
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 21
Performance 1M: -0,86 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 22
Performance 1M: -3,79 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 23
Performance 1M: -7,18 %
