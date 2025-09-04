Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 04.09.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.09.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Williams-Sonoma
Tagesperformance: +5,97 %
Platz 1
Performance 1M: +1,98 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 2
Performance 1M: +9,80 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 3
Performance 1M: +3,96 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: -5,19 %
Platz 4
Performance 1M: -1,99 %
Centene
Tagesperformance: -5,12 %
Platz 5
Performance 1M: +13,79 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 6
Performance 1M: +9,19 %
Nisource
Tagesperformance: -4,75 %
Platz 7
Performance 1M: -2,71 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 8
Performance 1M: +13,76 %
T. Rowe Price Group
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 9
Performance 1M: +9,69 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 10
Performance 1M: +7,40 %
Elevance Health
Tagesperformance: -4,35 %
Platz 11
Performance 1M: +10,44 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,27 %
Platz 12
Performance 1M: -5,20 %
Amazon
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 13
Performance 1M: +6,90 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 14
Performance 1M: +19,60 %
GE Vernova
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 15
Performance 1M: -12,23 %
Gartner
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 16
Performance 1M: -25,38 %
Halliburton
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 17
Performance 1M: -0,73 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,74 %
Platz 18
Performance 1M: -2,49 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 19
Performance 1M: +6,78 %
Copart
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 20
Performance 1M: +7,02 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 21
Performance 1M: +14,82 %
Genuine Parts
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 22
Performance 1M: +9,71 %
AES
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 23
Performance 1M: -0,95 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 24
Performance 1M: -9,14 %
Waters Corporation
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 25
Performance 1M: -0,10 %
Lam Research
Tagesperformance: +3,32 %
Platz 26
Performance 1M: +1,16 %
Pool
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 27
Performance 1M: -1,73 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 28
Performance 1M: -37,75 %
PulteGroup
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 29
Performance 1M: +13,43 %
eBay
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 30
Performance 1M: -2,32 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 31
Performance 1M: +14,80 %
MGM Resorts
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 32
Performance 1M: +7,14 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 33
Performance 1M: -13,14 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 34
Performance 1M: +4,18 %
Dollar Tree
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 35
Performance 1M: -11,99 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 36
Performance 1M: +16,01 %
Enphase Energy
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 37
Performance 1M: +17,31 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 38
Performance 1M: +5,53 %
