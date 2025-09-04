Was sollte man wählen: Krieg oder Frieden? Chinas Botschaft an die Welt zum V-Day ist deutlich und unmissverständlich

Beijing (ots/PRNewswire) - China veranstaltete am 3. September eine Gedenkfeier

anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges des chinesischen Volkskrieges des

Widerstands gegen die japanische Aggression und des antifaschistischen

Weltkrieges. Aus diesem Anlass veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem Chinas

Engagement für eine friedliche Entwicklung in einer Welt voller Turbulenzen und

Unsicherheiten hervorgehoben wurde.



Chinesische Truppen, die über Erfahrungen in der Friedenssicherung der Vereinten

Nationen verfügen, nahmen am Mittwoch erstmals an einer V-Day-Parade auf dem

Tian'anmen-Platz im Herzen Pekings teil.





Ihre Teilnahme an der Parade anlässlich des 80. Jahrestages des chinesischenSieges im Zweiten Weltkrieg ist eine Demonstration des Engagements Pekings fürdie Erfüllung internationaler Verpflichtungen und den Erhalt des Weltfriedens.Im Rahmen der Peacekeeping Force Formation gehörten sie zu den Truppen, die derchinesische Präsident Xi Jinping auf der Chang'an-Allee, der Allee des ewigenFriedens, besuchte."Heute muss die Menschheit erneut zwischen Frieden und Krieg, Dialog undKonfrontation, Win-Win-Kooperation und Nullsummenspiel wählen", erklärte Xi, derauch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas undVorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, in einer Rede.Das chinesische Volk werde fest auf der richtigen Seite der Geschichte und aufder Seite des menschlichen Fortschritts stehen, versprach Xi."Wir werden den Weg der friedlichen Entwicklung fortsetzen und uns mit dem Restder Welt zusammentun, um eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für dieMenschheit aufzubauen", sagte er.Der Frieden siegtUnter den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats ist China der größteTruppensteller und der zweitgrößte Geldgeber für UN-Friedensmissionen.In den letzten 35 Jahren, seit China den UN-Friedensmissionen beigetreten ist,hat das chinesische Militär mehr als 50.000 Friedenssoldaten in mehr als 20Ländern und Regionen, darunter Südsudan und Libanon, eingesetzt und 26 Missionendurchgeführt.Insbesondere im Jahr 2024 betrug Chinas Anteil an den gesamten Beitragszahlungen18,69 Prozent und lag damit über den Beitragszahlungen des VereinigtenKönigreichs, Frankreichs und Russlands, der drei anderen ständigen Mitgliederdes UN-Sicherheitsrats, zusammen.Jean-Pierre Lacroix, Untergeneralsekretär für UN-Friedenseinsätze, lobte dieBeiträge Chinas.China habe eine "bedeutende, konstruktive und hilfreiche" Rolle bei der