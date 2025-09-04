CGTN
Was sollte man wählen: Krieg oder Frieden? Chinas Botschaft an die Welt zum V-Day ist deutlich und unmissverständlich
Beijing (ots/PRNewswire) - China veranstaltete am 3. September eine Gedenkfeier
anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges des chinesischen Volkskrieges des
Widerstands gegen die japanische Aggression und des antifaschistischen
Weltkrieges. Aus diesem Anlass veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem Chinas
Engagement für eine friedliche Entwicklung in einer Welt voller Turbulenzen und
Unsicherheiten hervorgehoben wurde.
Chinesische Truppen, die über Erfahrungen in der Friedenssicherung der Vereinten
Nationen verfügen, nahmen am Mittwoch erstmals an einer V-Day-Parade auf dem
Tian'anmen-Platz im Herzen Pekings teil.
Ihre Teilnahme an der Parade anlässlich des 80. Jahrestages des chinesischen
Sieges im Zweiten Weltkrieg ist eine Demonstration des Engagements Pekings für
die Erfüllung internationaler Verpflichtungen und den Erhalt des Weltfriedens.
Im Rahmen der Peacekeeping Force Formation gehörten sie zu den Truppen, die der
chinesische Präsident Xi Jinping auf der Chang'an-Allee, der Allee des ewigen
Friedens, besuchte.
"Heute muss die Menschheit erneut zwischen Frieden und Krieg, Dialog und
Konfrontation, Win-Win-Kooperation und Nullsummenspiel wählen", erklärte Xi, der
auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas und
Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, in einer Rede.
Das chinesische Volk werde fest auf der richtigen Seite der Geschichte und auf
der Seite des menschlichen Fortschritts stehen, versprach Xi.
"Wir werden den Weg der friedlichen Entwicklung fortsetzen und uns mit dem Rest
der Welt zusammentun, um eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die
Menschheit aufzubauen", sagte er.
Der Frieden siegt
Unter den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats ist China der größte
Truppensteller und der zweitgrößte Geldgeber für UN-Friedensmissionen.
In den letzten 35 Jahren, seit China den UN-Friedensmissionen beigetreten ist,
hat das chinesische Militär mehr als 50.000 Friedenssoldaten in mehr als 20
Ländern und Regionen, darunter Südsudan und Libanon, eingesetzt und 26 Missionen
durchgeführt.
Insbesondere im Jahr 2024 betrug Chinas Anteil an den gesamten Beitragszahlungen
18,69 Prozent und lag damit über den Beitragszahlungen des Vereinigten
Königreichs, Frankreichs und Russlands, der drei anderen ständigen Mitglieder
des UN-Sicherheitsrats, zusammen.
Jean-Pierre Lacroix, Untergeneralsekretär für UN-Friedenseinsätze, lobte die
Beiträge Chinas.
China habe eine "bedeutende, konstruktive und hilfreiche" Rolle bei der
